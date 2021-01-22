https://ria.ru/20210122/bitkoin-1594117068.html

Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин

Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин

Падение цены биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил РИА Новости директор биржи Binance Глеб Костарев. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:34

2021-01-22T10:34

2021-01-22T16:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

dow jones

nasdaq

s&p 500

биткоин

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151383/73/1513837367_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_99b645bf6deb2ead48520672fa34c1dc.jpg

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Падение цены биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил РИА Новости директор биржи Binance Глеб Костарев.Костарев отметил, что традиционные рынки, например ведущие американские фондовые индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, закрылись позитивной динамикой после инаугурации нового президента США Джо Байдена. "Традиционные инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии", — добавил он.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря: 16-го числа он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успел побить этот рекорд более чем вдвое. Восьмого января стоимость самой популярной криптовалюты взлетела до 41 950 долларов, после чего началось падение.Сегодня биткоин уже дешевел менее чем до 30 тысяч долларов — впервые с 5 января. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:50 (мск) цена этой платежной системы опускалась на 7,84% — до 31 721 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance она снижалась на 9,2% — до 31 530 долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210111/bitkoin-1592631417.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, dow jones, nasdaq, s&p 500, биткоин, сша, экономика