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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210122/bitkoin-1594117068.html
Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин
Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин
Падение цены биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил РИА Новости директор биржи Binance Глеб Костарев. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:34
2021-01-22T16:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Падение цены биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил РИА Новости директор биржи Binance Глеб Костарев.Костарев отметил, что традиционные рынки, например ведущие американские фондовые индексы S&amp;P 500, NASDAQ и Dow Jones, закрылись позитивной динамикой после инаугурации нового президента США Джо Байдена. "Традиционные инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии", — добавил он.Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря: 16-го числа он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успел побить этот рекорд более чем вдвое. Восьмого января стоимость самой популярной криптовалюты взлетела до 41 950 долларов, после чего началось падение.Сегодня биткоин уже дешевел менее чем до 30 тысяч долларов — впервые с 5 января. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:50 (мск) цена этой платежной системы опускалась на 7,84% — до 31 721 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance она снижалась на 9,2% — до 31 530 долларов.
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цены на нефть, dow jones, nasdaq, s&p 500, биткоин, сша, экономика

Эксперт объяснил, почему дешевеет биткоин

10:34 22.01.2021 (обновлено: 16:18 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКриптовалюта биткоин
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Падение цены биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами, заявил РИА Новости директор биржи Binance Глеб Костарев.
"Текущую волатильность сложно связать с корреляцией на макроэкономическую ситуацию в мире", — объяснил он.
Костарев отметил, что традиционные рынки, например ведущие американские фондовые индексы S&P 500, NASDAQ и Dow Jones, закрылись позитивной динамикой после инаугурации нового президента США Джо Байдена. "Традиционные инвесторы надеются, что новая администрация сосредоточится на реализации мер по стимулированию экономики, пострадавшей от пандемии", — добавил он.
Биткоин взлетел в цене во второй половине декабря: 16-го числа он превысил исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успел побить этот рекорд более чем вдвое. Восьмого января стоимость самой популярной криптовалюты взлетела до 41 950 долларов, после чего началось падение.
Сегодня биткоин уже дешевел менее чем до 30 тысяч долларов — впервые с 5 января. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09:50 (мск) цена этой платежной системы опускалась на 7,84% — до 31 721 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance она снижалась на 9,2% — до 31 530 долларов.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
11 января, 19:24
Сразу на 18 процентов: курс биткоина резко "просел"
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьDow JonesNasdaqS&P 500биткоинСШАЭкономика
 
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