Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/bibilov-1594148798.html
Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии
Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе "Грузия против России",... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T13:33
2021-01-22T13:33
анатолий бибилов
хайди тальявини
европейский суд
абхазия
южная осетия
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580258133_0:46:2966:1714_1920x0_80_0_0_a496638321d427056ebdc607e5804083.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе "Грузия против России", касающейся событий в Южной Осетии 2008 года, односторонним и политизированным.В четверг ЕСПЧ обнародовал решение по грузинской жалобе, поданной против России в связи с событиями 2008 года в Южной Осетии. Комментируя решение, Минюст РФ указал, что Страсбургский суд признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России. При этом Минюст не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена."Европейскому суду по правам человека, судя по всему, пришлось совершить невероятное усилие, чтобы признать очевидное: что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств", - сказал глава государства информационному агентству "Рес", его слова приводятся на сайте президента.Как отметил Бибилов, "однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ". По его словам, это совершенно односторонний, политизированный документ, "имеющий мало общего с подлинными событиями и фактами, продиктованный антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии и преступлений грузинских военных".Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
https://ria.ru/20210101/gruziya-1591783489.html
https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html
абхазия
южная осетия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580258133_237:0:2966:2047_1920x0_80_0_0_497a09b3836383e67c90bb6f33e77613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий бибилов, хайди тальявини, европейский суд, абхазия, южная осетия, грузия, в мире

Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии

13:33 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе "Грузия против России", касающейся событий в Южной Осетии 2008 года, односторонним и политизированным.
В четверг ЕСПЧ обнародовал решение по грузинской жалобе, поданной против России в связи с событиями 2008 года в Южной Осетии. Комментируя решение, Минюст РФ указал, что Страсбургский суд признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России. При этом Минюст не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена.
Нино Бурджанадзе - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 19:52
Бурджанадзе рассказала про обиду Грузии на Россию
"Европейскому суду по правам человека, судя по всему, пришлось совершить невероятное усилие, чтобы признать очевидное: что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств", - сказал глава государства информационному агентству "Рес", его слова приводятся на сайте президента.
Как отметил Бибилов, "однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ". По его словам, это совершенно односторонний, политизированный документ, "имеющий мало общего с подлинными событиями и фактами, продиктованный антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии и преступлений грузинских военных".
"ЕСПЧ фактически не принял во внимание и доклад, подготовленный комиссией Тальявини (В 2009 году глава международной комиссии по расследованию обстоятельств конфликта в Грузии Хайди Тальявини представила доклад, где ответственность за начало конфликта возлагается на Тбилиси - ред.), прописав в своем документе все, что преподносила ему грузинская сторона... ни наполовину разрушенный Цхинвал, ни страдания осетинских беженцев, ни военные преступления, совершенные грузинами, в поле зрения ЕСПЧ не попадают. Только Грузия, только грузинская позиция", - подчеркнул президент.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 12:04
Президент Грузии отметила важность диалога с Россией
 
Анатолий БибиловХайди ТальявиниЕвропейский судАбхазияЮжная ОсетияГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния