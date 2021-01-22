https://ria.ru/20210122/bibilov-1594148798.html

Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии

Глава Южной Осетии раскритиковал решение ЕСПЧ по иску Грузии

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе "Грузия против России",... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:33

2021-01-22T13:33

2021-01-22T13:33

анатолий бибилов

хайди тальявини

европейский суд

абхазия

южная осетия

грузия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов назвал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по межгосударственной жалобе "Грузия против России", касающейся событий в Южной Осетии 2008 года, односторонним и политизированным.В четверг ЕСПЧ обнародовал решение по грузинской жалобе, поданной против России в связи с событиями 2008 года в Южной Осетии. Комментируя решение, Минюст РФ указал, что Страсбургский суд признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России. При этом Минюст не согласен с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе по вопросу возложения на российскую сторону ответственности за инциденты, имевшие место на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года, при том что непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена."Европейскому суду по правам человека, судя по всему, пришлось совершить невероятное усилие, чтобы признать очевидное: что именно грузинские войска начали боевые действия против Южной Осетии в августе 2008 года, а Россия смогла предпринять решительные действия для принуждения агрессора к миру лишь по прошествии дней, необходимых для срочной переброски сил и средств", - сказал глава государства информационному агентству "Рес", его слова приводятся на сайте президента.Как отметил Бибилов, "однако и это обстоятельство, указывающее на Грузию как на страну-агрессора, совершенно не смущает сочинителей пространного документа, опубликованного в четверг на сайте ЕСПЧ". По его словам, это совершенно односторонний, политизированный документ, "имеющий мало общего с подлинными событиями и фактами, продиктованный антироссийским политическим курсом коллективного Запада, который ни на минуту не задумался об осуждении грузинской агрессии против Южной Осетии и преступлений грузинских военных".Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

https://ria.ru/20210101/gruziya-1591783489.html

https://ria.ru/20201211/gruziya-1588738066.html

абхазия

южная осетия

грузия

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анатолий бибилов, хайди тальявини, европейский суд, абхазия, южная осетия, грузия, в мире