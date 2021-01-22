https://ria.ru/20210122/berlin-1594163308.html

Берлинский карнавал культур отменили из-за пандемии коронавируса

Берлинский карнавал культур отменили из-за пандемии коронавируса

Берлинский карнавал культур, обычно привлекающий сотни тысяч человек, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщили местные власти. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:47

2021-01-22T14:47

2021-01-22T14:56

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Берлинский карнавал культур, обычно привлекающий сотни тысяч человек, отменен из-за пандемии коронавируса, сообщили местные власти."Администрация района Фридрихсхайн-Кройцберг единогласно приняла решение, что из-за пандемии коронавируса весной и летом 2021 никакие крупные мероприятия или праздники не могут проводиться в общественных местах на улицах и в парках района", - сообщается в пресс-релизе на городском портале.Кроме того, из-за коронавируса в этом году отменяются фестиваль MyFest и фестиваль ЛГБТ-сообщества.Карнавал культур в Берлине проводится с 1996 года. В прошлом году он также был отменен из-за эпидемии.

https://ria.ru/20210122/karnaval-1594119106.html

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новости культуры, коронавирус covid-19, лгбт-сообщество, берлин (город), в мире