https://ria.ru/20210122/bayden-1594120725.html
Белый дом возобновил подписку на NYT и Washington Post
Белый дом возобновил подписку на NYT и Washington Post
Белый дом возобновил подписку на газеты New York Times и Washington Post после вступления в должность нового президента Джо Байдена, сообщает издание Hill со... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:01
2021-01-22T11:01
2021-01-22T11:01
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Белый дом возобновил подписку на газеты New York Times и Washington Post после вступления в должность нового президента Джо Байдена, сообщает издание Hill со ссылкой на источник.В октябре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп потребовал отменить подписку на New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом его критики, для всех сотрудников своего аппарата.По данным источника Hill, в четверг - первый полный рабочий день Байдена в качестве президента - Белый дом получил печатные версии обеих газет.Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа". СМИ в ответ критиковали Трампа и обвиняли его в дезинформации.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/snv-1594104959.html
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире