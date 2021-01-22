https://ria.ru/20210122/bayden-1594120725.html

Белый дом возобновил подписку на NYT и Washington Post

Белый дом возобновил подписку на NYT и Washington Post

Белый дом возобновил подписку на газеты New York Times и Washington Post после вступления в должность нового президента Джо Байдена, сообщает издание Hill со... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T11:01

2021-01-22T11:01

2021-01-22T11:01

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Белый дом возобновил подписку на газеты New York Times и Washington Post после вступления в должность нового президента Джо Байдена, сообщает издание Hill со ссылкой на источник.В октябре 2019 года бывший президент США Дональд Трамп потребовал отменить подписку на New York Times и Washington Post, которые не раз становились предметом его критики, для всех сотрудников своего аппарата.По данным источника Hill, в четверг - первый полный рабочий день Байдена в качестве президента - Белый дом получил печатные версии обеих газет.Трамп неоднократно называл разные СМИ, в том числе Washington Post, "фейковыми новостями", а враждебную ему прессу в целом — "оппозиционной партией" и "врагами народа". СМИ в ответ критиковали Трампа и обвиняли его в дезинформации.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/snv-1594104959.html

https://ria.ru/20210121/bayden-1594079884.html

сша

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дональд трамп, джо байден, сша, в мире