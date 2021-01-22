https://ria.ru/20210122/arest-1594224742.html

В Волгограде арестовали координатора штаба Навального

В Волгограде арестовали координатора штаба Навального

Суд арестовал на семь суток координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:36

2021-01-22T20:36

2021-01-22T20:36

ольга ярославская

гумвд

алексей навальный

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ВОЛГОГРАД, 22 янв - РИА Новости. Суд арестовал на семь суток координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее ГУМВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.По информации Вальковской, Центральный районный суд признал Кочегина виновным в административном правонарушении по статье "организация либо проведение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) без подачи в установленном порядке уведомления"."Кочегину назначено наказание в виде ареста на семь суток", - сообщила РИА Новости Вальковская. По ее словам, также признана виновной и арестована на семь суток по той же статье его помощница Мария Худоярова.По информации суда, Кочегин и Худоярова разместили в соцсетях сообщения, в которых призвали принять участие в акции в поддержку Навального.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/genprokuratura-1594199487.html

https://ria.ru/20210122/sobol-1594191584.html

москва

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, волгоград, волгоградская область, происшествия