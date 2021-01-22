https://ria.ru/20210122/arest-1594224742.html
В Волгограде арестовали координатора штаба Навального
В Волгограде арестовали координатора штаба Навального
Суд арестовал на семь суток координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:36
2021-01-22T20:36
2021-01-22T20:36
ольга ярославская
гумвд
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
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волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 22 янв - РИА Новости. Суд арестовал на семь суток координатора штаба Алексея Навального в Волгограде Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.Ранее ГУМВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.По информации Вальковской, Центральный районный суд признал Кочегина виновным в административном правонарушении по статье "организация либо проведение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) без подачи в установленном порядке уведомления"."Кочегину назначено наказание в виде ареста на семь суток", - сообщила РИА Новости Вальковская. По ее словам, также признана виновной и арестована на семь суток по той же статье его помощница Мария Худоярова.По информации суда, Кочегин и Худоярова разместили в соцсетях сообщения, в которых призвали принять участие в акции в поддержку Навального.МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html
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ольга ярославская, гумвд, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, волгоград, волгоградская область, происшествия
ВОЛГОГРАД, 22 янв - РИА Новости.
Суд арестовал на семь суток координатора штаба Алексея Навального
в Волгограде
Евгения Кочегина за организацию несанкционированного публичного мероприятия, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.
Ранее ГУМВД
по Волгоградской области
предупредило об ответственности за организацию и участие в несанкционированных акциях.
По информации Вальковской, Центральный районный суд признал Кочегина виновным в административном правонарушении по статье "организация либо проведение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) без подачи в установленном порядке уведомления".
"Кочегину назначено наказание в виде ареста на семь суток", - сообщила РИА Новости Вальковская. По ее словам, также признана виновной и арестована на семь суток по той же статье его помощница Мария Худоярова.
По информации суда, Кочегин и Худоярова разместили в соцсетях сообщения, в которых призвали принять участие в акции в поддержку Навального.
МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве
и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.