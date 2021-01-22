https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html

И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении

И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении

Директор МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов арестован на два месяца после массового отравления из-за воды в Дагестане, сообщает пресс-служба Советского... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:39

2021-01-22T15:39

2021-01-22T16:05

массовое отравление детей в буйнакске

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 22 янв – РИА Новости. Директор МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов арестован на два месяца после массового отравления из-за воды в Дагестане, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.Ранее СК РФ сообщал, что с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года Шарипов своевременно и должным образом не организовал обеззараживание питьевой воды в городе и производственного контроля качества и безопасности, продолжил поставку воды горожанам в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предписаний территориального отдела управления Роспотребнадзора республики. В результате противоправных действий Шарипова с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой является прием питьевой воды из общего водопровода."Удовлетворено ходатайство следствия и заключен под стражу на два месяца исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html

буйнакск

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массовое отравление детей в буйнакске, буйнакск, происшествия