Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/arest-1594174706.html
И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении
И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении
Директор МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов арестован на два месяца после массового отравления из-за воды в Дагестане, сообщает пресс-служба Советского... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:39
2021-01-22T16:05
массовое отравление детей в буйнакске
буйнакск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
МАХАЧКАЛА, 22 янв – РИА Новости. Директор МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов арестован на два месяца после массового отравления из-за воды в Дагестане, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.Ранее СК РФ сообщал, что с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года Шарипов своевременно и должным образом не организовал обеззараживание питьевой воды в городе и производственного контроля качества и безопасности, продолжил поставку воды горожанам в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предписаний территориального отдела управления Роспотребнадзора республики. В результате противоправных действий Шарипова с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой является прием питьевой воды из общего водопровода."Удовлетворено ходатайство следствия и заключен под стражу на два месяца исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html
буйнакск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
массовое отравление детей в буйнакске, буйнакск, происшествия

И.о. главы "Буйнакскводоканала" арестовали по делу о массовом отравлении

15:39 22.01.2021 (обновлено: 16:05 22.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 22 янв – РИА Новости. Директор МУП "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов арестован на два месяца после массового отравления из-за воды в Дагестане, сообщает пресс-служба Советского районного суда Махачкалы.
Ранее СК РФ сообщал, что с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года Шарипов своевременно и должным образом не организовал обеззараживание питьевой воды в городе и производственного контроля качества и безопасности, продолжил поставку воды горожанам в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и предписаний территориального отдела управления Роспотребнадзора республики. В результате противоправных действий Шарипова с 9 по 18 января 2021 года в медицинские учреждения города Буйнакска обратилось более 300 человек, из них 246 детей, у которых выявлена острая кишечная инфекция, причиной которой является прием питьевой воды из общего водопровода.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 21:13
Установлена причина отравления школьников в Электростали
"Удовлетворено ходатайство следствия и заключен под стражу на два месяца исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагаб Шарипов в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенных в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", – говорится в сообщении.
 
Массовое отравление детей в БуйнакскеБуйнакскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:53Врач назвал самую опасную мутацию коронавируса
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
Лента новостейМолния