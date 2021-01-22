https://ria.ru/20210122/aktsii-1594195620.html

Собянин призвал воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Собянин призвал воздержаться от участия в несанкционированных акциях

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в столице 23 января. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T17:32

2021-01-22T17:32

2021-01-22T17:32

ольга ярославская

генеральная прокуратура рф

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что правоохранительные органы обеспечат соблюдение закона в столице 23 января.Он также обратился к организаторам и тем, кто планирует участие в несанкционированной акции, попросив воздержаться от участия в ней."Должен предупредить, что правоохранительные органы обеспечат необходимый порядок в городе", - сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделяется школьникам – родителей просят оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Власти российских городов, отказывая ранее в проведении массовых мероприятий, объясняли это сложной эпидемиологической обстановкой из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210122/sobol-1594191584.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

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ольга ярославская, генеральная прокуратура рф, сергей собянин, москва, общество