https://ria.ru/20210122/aktsii-1594184947.html

В Кузбассе будут пресекать попытки проведения незаконных акций 23 января

В Кузбассе будут пресекать попытки проведения незаконных акций 23 января

Полиция Кузбасса будет пресекать попытки проведения несанкционированных акций 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T14:33

2021-01-22T14:33

2021-01-22T16:34

гу мвд по кемеровской области

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 22 янв - РИА Новости. Полиция Кузбасса будет пресекать попытки проведения несанкционированных акций 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - сообщает ведомство.Отмечается, что правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. "Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности. Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - отметили в региональном главке.

https://ria.ru/20210122/sotsseti-1594159440.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гу мвд по кемеровской области, кемеровская область