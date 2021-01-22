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В Волгограде напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях
В Волгограде напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях
ГУ МВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, к чему призывают в соцсетях. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T16:23
2021-01-22T16:23
волгоградская область
общество
политика
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ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. ГУ МВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, к чему призывают в соцсетях."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подобные несогласованные мероприятия будут пресекаться, как несущие угрозу общественному порядку. По информации полиции, сотрудники МВД будут реагировать на правонарушения и привлекать виновных к ответственности."Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - сообщает ведомство.
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волгоградская область, общество, политика

В Волгограде напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

16:23 22.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. ГУ МВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, к чему призывают в соцсетях.
"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что подобные несогласованные мероприятия будут пресекаться, как несущие угрозу общественному порядку. По информации полиции, сотрудники МВД будут реагировать на правонарушения и привлекать виновных к ответственности.
"Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - сообщает ведомство.
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 14:28
Соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных акциях
 
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