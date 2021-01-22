https://ria.ru/20210122/aktsii-1594182279.html

В Волгограде напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

В Волгограде напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

ГУ МВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, к чему призывают в соцсетях. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:23

2021-01-22T16:23

2021-01-22T16:23

волгоградская область

общество

политика

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ВОЛГОГРАД, 22 янв – РИА Новости. ГУ МВД по Волгоградской области предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях 23 января, к чему призывают в соцсетях."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что подобные несогласованные мероприятия будут пресекаться, как несущие угрозу общественному порядку. По информации полиции, сотрудники МВД будут реагировать на правонарушения и привлекать виновных к ответственности."Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210122/sotsseti-1594159440.html

волгоградская область

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волгоградская область, общество, политика