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Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях
Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях
Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:35
2021-01-22T12:35
дмитрий песков
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Участие студентов в тех или иных акциях, это безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования", - рассказал он журналистам.Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html
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дмитрий песков, образование - общество, общество

Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях

12:35 22.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Участие студентов в тех или иных акциях, это безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования", - рассказал он журналистам.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 17:35
Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
 
Дмитрий ПесковОбразование - ОбществоОбщество
 
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