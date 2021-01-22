https://ria.ru/20210122/aktsii-1594138497.html
Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях
Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях
Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:35
2021-01-22T12:35
2021-01-22T12:35
дмитрий песков
образование - общество
общество
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Участие студентов в тех или иных акциях, это безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования", - рассказал он журналистам.Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html
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дмитрий песков, образование - общество, общество