https://ria.ru/20210122/aktsii-1594138497.html

Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях

Кремль предупредил студентов о последствиях участия в незаконных акциях

Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:35

2021-01-22T12:35

2021-01-22T12:35

дмитрий песков

образование - общество

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Участие в акциях - личное дело студентов, но если мероприятия незаконные - могут быть последствия в зависимости от политики вуза, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Участие студентов в тех или иных акциях, это безусловно, личное дело студентов. Но участие студентов в незаконных действиях, безусловно, может иметь самую разную оценку со стороны руководства этих учебных заведений, у каждого учебного заведения на этот счет может быть своя политика. Конечно, могут быть какие-то общие установки министерства образования", - рассказал он журналистам.Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.

https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html

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дмитрий песков, образование - общество, общество