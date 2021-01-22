В Кремле назвали призывы к участию в незаконных акциях недопустимыми
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, позиция здесь может быть только одна – в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
"Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", - заявил Песков журналистам, говоря о действиях этих ведомств.
В ответ на просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу, он подчеркнул: "Позиция может быть только одна - позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее".