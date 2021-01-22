Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210122/aktsii-1594137814.html
В Кремле назвали призывы к участию в незаконных акциях недопустимыми
В Кремле назвали призывы к участию в незаконных акциях недопустимыми
В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, позиция здесь может... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:33
2021-01-22T12:33
александр горовой
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_0:260:3072:1988_1920x0_80_0_0_42aa1f2fc32f711865bc81253d4e2592.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, позиция здесь может быть только одна – в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.В ответ на просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу, он подчеркнул: "Позиция может быть только одна - позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее".
https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593198227_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ca7fd1dcf774de2fdea627e638bca9e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр горовой, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество

В Кремле назвали призывы к участию в незаконных акциях недопустимыми

12:33 22.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольшой Москворецкий мост в Москве
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, позиция здесь может быть только одна – в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.
"Безусловно, налицо определенные действия, связанные с призывами на несогласованные, незаконные мероприятия. И поэтому совершенно естественно, что звучат предупреждения, которые предупреждают о возможных последствиях, связанных с несоблюдением закона", - заявил Песков журналистам, говоря о действиях этих ведомств.
В ответ на просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу, он подчеркнул: "Позиция может быть только одна - позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 12:09
Полиция предупредила об ответственности за участие в акциях 23 января
 
Александр ГоровойГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Раскрыт рецепт "идеальной" жаренной курицы
06:36Трамп не раскрывает свои планы на жизнь после президентства
06:34Поклонская заявила, что готова показать Кравчуку Крым
06:07Депутат ГД предложил сажать за вовлечение подростков в незаконные митинги
05:45Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
05:19Сын Трампа объяснил, почему пользуется Telegram
04:28Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
04:24Сбросившая 40 килограммов женщина назвала главный секрет похудения
04:13В США разрешили смешивать разные вакцины от COVID-19
03:35В ВОЗ объяснили летальность "британского" штамма коронавируса
03:24На Сахалине рассказали о состоянии двух спасшихся при пожаре детей
03:22В Киеве признали субсидии "угнетающими достоинство" украинцев
03:13Бизнесмен из Мексики заявил о покупке двух миллионов доз "Спутника V"
03:07Источники: кандидату в главы представительства НАСА в РФ отказали в визе
02:37На Сахалине двое детей погибли при пожаре в частном доме
02:34Лидер ХДС не увидел оснований для отмены антироссийских санкций ЕС
02:28В Новой Москве двух мужчин застрелили в ходе конфликта на празднике
02:25Лидер ХДС ответил на призыв Европарламента по "Северному потоку — 2"
02:17Эксперт назвал способы обмана клиентов банков при закрытии вклада
02:15Определена дата начала процесса по импичменту Трампу в сенате
Лента новостейМолния