https://ria.ru/20210122/aktsii-1594137814.html

В Кремле назвали призывы к участию в незаконных акциях недопустимыми

В Кремле назвали призывы к участию в незаконных акциях недопустимыми

В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, позиция здесь может... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T12:33

2021-01-22T12:33

2021-01-22T12:33

александр горовой

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В Кремле считают недопустимыми призывы к участию в несанкционированных акциях 23 января и тем более вовлечение в них молодых людей и детей, позиция здесь может быть только одна – в пользу безусловной необходимости соблюдения закона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Генпрокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать в незаконных акциях 23 января. Как заявлял первый замминистра внутренних дел Александр Горовой, полиция готовится к охране порядка на несанкционированных акциях в субботу и будет привлекать к ответственности за призывы к участию в них. В свою очередь министерство просвещения РФ разместило на странице "ВКонтакте" сообщение, в котором попросило родителей быть внимательными к планам детей на 23 января и оградить их от участия в несанкционированных акциях.В ответ на просьбу уточнить, какова позиция Кремля по этому поводу, он подчеркнул: "Позиция может быть только одна - позиция в пользу безусловной необходимости соблюдения закона и недопустимости организации нелегитимных акций и тем более провоцирования участия в этих акциях молодых людей, детей и так далее".

https://ria.ru/20210122/aktsii-1594134434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горовой, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, общество