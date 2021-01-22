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Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" Мира Фурлан
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых" Мира Фурлан
Актриса Мира Фурлан, прославившаяся ролями в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых", умерла в возрасте 65 лет, следует из сообщений в ее аккаунте в твиттере. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T11:58
2021-01-22T11:58
2021-01-22T13:07
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Актриса Мира Фурлан, прославившаяся ролями в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых", умерла в возрасте 65 лет, следует из сообщений в ее аккаунте в твиттере.Смерть актрисы подтвердил на своей странице в соцсети создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински. "Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы поравняемся с ней, и я думаю, у нее будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной", — написал Стражински в твиттере.Он отметил, что знакомым было давно известно о проблемах со здоровьем актрисы. "Уже какое-то время нам было известно о том, что здоровье Миры ухудшается... и все боялись этого дня. Мы надеялись, что она пойдет на поправку", — написал он. Причина смерти актрисы не сообщается.Фурлан родилась на территории бывшей Югославии и переехала в США в 1991 году. Наибольшую славу ей принесла роль персонажа Деленн в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5". В 2004 году она появилась в сериале "Остаться в живых" в роли ученого Даниэль Руссо.
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новости культуры, сша, в мире
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Актриса Мира Фурлан, прославившаяся ролями в сериалах "Вавилон-5" и "Остаться в живых", умерла в возрасте 65 лет, следует из сообщений в ее аккаунте в твиттере.
Смерть актрисы подтвердил на своей странице в соцсети создатель сериала "Вавилон-5" Джозеф Майкл Стражински.
"Эта ночь полна печали, поскольку наш друг и товарищ ушла той дорогой, по которой мы не можем последовать за ней. Но, как и во всем, со временем мы поравняемся с ней, и я думаю, у нее будет множество историй, которыми она поделится с нами, и множество новых ролей, которыми она поделится со вселенной", — написал Стражински в твиттере
.
Он отметил, что знакомым было давно известно о проблемах со здоровьем актрисы.
"Уже какое-то время нам было известно о том, что здоровье Миры ухудшается... и все боялись этого дня. Мы надеялись, что она пойдет на поправку", — написал он.
Причина смерти актрисы не сообщается.
Фурлан родилась на территории бывшей Югославии и переехала в США
в 1991 году. Наибольшую славу ей принесла роль персонажа Деленн в научно-фантастическом сериале "Вавилон-5". В 2004 году она появилась в сериале "Остаться в живых" в роли ученого Даниэль Руссо.