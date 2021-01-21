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Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "в никуда"
Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "в никуда"
Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, приобретающую в стране катастрофичные масштабы. Его слова приводит Главред. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:43
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, приобретающую в стране катастрофичные масштабы. Его слова приводит Главред.По словам специалиста, проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги на Украине достигла огромных размеров. Эксперт уверен, что неплатежи станут еще более масштабными в результате увеличения тарифов на услуги ЖКХ. По его мнению, жилищно-коммунальное хозяйство Украины уже давно за краем пропасти. Единственная мера, которую планирует предпринять администрация Зеленского — введение закона о выбивании долгов за ЖКХ с населения "по требованию МВФ", пишет Скубченко."Это путь в никуда. Это ничего не решит. Но в команде Зеленского нет никого, кто способен это понять и исправить", — заключил эксперт.
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жкх, мвф, украина, экономика

Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "в никуда"

20:43 21.01.2021
 
© Fotolia / LevЗимний Киев
Зимний Киев - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Fotolia / Lev
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, приобретающую в стране катастрофичные масштабы. Его слова приводит Главред.
По словам специалиста, проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги на Украине достигла огромных размеров.
"Долги населения за услуги ЖКХ на декабрь — 66,1 миллиарда гривен (примерно 172 миллиарда рублей), из них 10,5 миллиарда (27 миллиардов рублей) — только за ноябрь", — привел цифры Скубченко.
Эксперт уверен, что неплатежи станут еще более масштабными в результате увеличения тарифов на услуги ЖКХ. По его мнению, жилищно-коммунальное хозяйство Украины уже давно за краем пропасти. Единственная мера, которую планирует предпринять администрация Зеленского — введение закона о выбивании долгов за ЖКХ с населения "по требованию МВФ", пишет Скубченко.
"Это путь в никуда. Это ничего не решит. Но в команде Зеленского нет никого, кто способен это понять и исправить", — заключил эксперт.
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