https://ria.ru/20210121/zhkkh-1594076099.html

Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "в никуда"

Эксперт назвал проблему, ведущую Украину "в никуда"

Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, приобретающую в стране катастрофичные масштабы. Его слова приводит Главред. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:43

2021-01-21T20:43

2021-01-21T20:43

жкх

мвф

украина

экономика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава жилищного союза Украины Александр Скубченко назвал проблему, приобретающую в стране катастрофичные масштабы. Его слова приводит Главред.По словам специалиста, проблема массовых неплатежей за коммунальные услуги на Украине достигла огромных размеров. Эксперт уверен, что неплатежи станут еще более масштабными в результате увеличения тарифов на услуги ЖКХ. По его мнению, жилищно-коммунальное хозяйство Украины уже давно за краем пропасти. Единственная мера, которую планирует предпринять администрация Зеленского — введение закона о выбивании долгов за ЖКХ с населения "по требованию МВФ", пишет Скубченко."Это путь в никуда. Это ничего не решит. Но в команде Зеленского нет никого, кто способен это понять и исправить", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20210121/energokrizis-1593874135.html

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2021

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жкх, мвф, украина, экономика