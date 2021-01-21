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ЯсноПонятно
Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20210121/zavestisobaku-1593963596.html
Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?
2021-01-21T12:00
2021-01-21T12:00
яснопонятно
подкаст
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Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?
audio/mpeg
Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?
audio/mpeg
Для многих собака — это детская мечта. Но в тоже время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и ещё не знает, что ждёт любого будущего хозяина.Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

12:00 21.01.2021
 
ЯсноПонятно
Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?
12:00
Читать ria.ru в
Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?
Для многих собака — это детская мечта. Но в тоже время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и ещё не знает, что ждёт любого будущего хозяина.
Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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ЯсноПонятноПодкаст
 
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