https://ria.ru/20210121/zavestisobaku-1593963596.html

Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться?

Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе?

2021-01-21T12:00

2021-01-21T12:00

2021-01-21T12:00

яснопонятно

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593963429_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_16cf83c192b582d8d5a12e6f544a7eee.jpg

Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться? Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе? audio/mpeg

Подкаст "ЯсноПонятно". Мечтаю о собаке. К чему готовиться? Необдуманное решение завести собаку может обернуться кошмаром для хозяина и животного. Что нужно знать, прежде чем заводить пса, и стоит ли оно того (особенно если много работаешь и живёшь в съёмной квартире)? Купить собаку или взять из приюта? Как воспитывать, чтобы она стала другом, а не ходячей проблемой? И как не разориться на уходе? audio/mpeg

Для многих собака — это детская мечта. Но в тоже время и большая ответственность (гулять в любую погоду, тратиться на клиники и корм, терпеливо воспитывать). Эпизод для тех, кто хотел бы завести пса, но пока до конца не уверен и ещё не знает, что ждёт любого будущего хозяина.Рассказывает Оксана Дубинина, руководитель программы "ПовоДОГ" Фонда социальных инноваций "Вольное дело", специалист по поведению животных и хозяйка двух (очень) воспитанных дворняжек.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст