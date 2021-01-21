https://ria.ru/20210121/zaderzhanie-1593972351.html
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
В Грузии задержали разыскиваемого Интерполом россиянина
МВД Грузии заявило о задержании гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:27
2021-01-21T11:27
2021-01-21T11:27
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ТБИЛИСИ, 21 янв - РИА Новости. МВД Грузии заявило о задержании гражданина России, который разыскивался Интерполом по запросу российской стороны."Сотрудники криминальной полиции МВД в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий задержали разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола гражданина России А.Л. в Батуми, в месте временного проживания. Следствием установлено, что данное лицо находится в Грузии с января 2020 года", - говорится в заявлении.По данным министерства, Россия объявила о розыске А.Л. на национальном уровне 19 августа 2020 года, а 9 ноября 2020 года Генеральный секретариат Интерпола объявил его в международный розыск по красному циркуляру.Задержанный обвиняется в создании преступной организации, похищении людей, организации проституции с применением силы или угрозой применения силы, вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией, разврате в отношении несовершеннолетних со стороны организованной группы лиц, а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
https://radiosputnik.ria.ru/20210112/beyrut-1592765119.html
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