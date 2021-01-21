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КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным
КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным
Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в республике. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:39
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ссср
конституционный суд молдавии
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КИШИНЕВ, 21 янв — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в республике.Суд дал оценку законности этого акта по запросу оппозиции. Один из авторов обращения, депутат Октавиан Цыку заявил, что принятый закон о статусе русского как языка межнационального общения якобы дискриминирует молдаван, а также представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.Он также отметил, что законопроект не выносился на публичное обсуждение. Кроме того, оппозиция полагает, что новый закон вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.Конституционный суд Молдавии в июне 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Согласно документу, русскому языку присваивался статус средства межнационального общения. Впоследствии парламент принял новый закон, восстановивший особое положение русского, госорганы также обязали использовать его в ответах на запросы жителей республики.
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ссср, конституционный суд молдавии, молдавия, в мире

КС Молдавии признал особый статус русского языка в стране незаконным

16:39 21.01.2021 (обновлено: 17:12 21.01.2021)
 
© Sputnik / Miroslav RotariКонституционный суд Молдовы
Конституционный суд Молдовы - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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КИШИНЕВ, 21 янв — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии признал не соответствующим Основному закону положение об особом статусе русского языка в республике.

"Решение является окончательным, не может быть опротестовано и вступает в силу в момент оглашения", — огласила вердикт председатель КС Домника Маноле.

Суд дал оценку законности этого акта по запросу оппозиции. Один из авторов обращения, депутат Октавиан Цыку заявил, что принятый закон о статусе русского как языка межнационального общения якобы дискриминирует молдаван, а также представителей других нацменьшинств в Молдавии, которые не говорят на русском языке.
Он также отметил, что законопроект не выносился на публичное обсуждение. Кроме того, оппозиция полагает, что новый закон вынуждает чиновников брать на себя дополнительные обязанности по переводу документов.
Конституционный суд Молдавии в июне 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Согласно документу, русскому языку присваивался статус средства межнационального общения. Впоследствии парламент принял новый закон, восстановивший особое положение русского, госорганы также обязали использовать его в ответах на запросы жителей республики.
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