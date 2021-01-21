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Редкие природные явления сняли с борта МКС
Редкие природные явления сняли с борта МКС
Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:48
2021-01-21T17:15
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международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на ютьюб-канале Европейского космического агентства.На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб.Как пояснили в агентстве, вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". Они появляются из верхней части грозовых облаков и могут достигать сотен километров в поперечнике."Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.Отмечается, что оба явления являются достаточно редкими и длятся всего несколько миллисекунд.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, наука

Редкие природные явления сняли с борта МКС

16:48 21.01.2021 (обновлено: 17:15 21.01.2021)
 
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на ютьюб-канале Европейского космического агентства.
На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб.
Как пояснили в агентстве, вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". Они появляются из верхней части грозовых облаков и могут достигать сотен километров в поперечнике.
"Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.
Отмечается, что оба явления являются достаточно редкими и длятся всего несколько миллисекунд.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЕвропейское космическое агентствоНаука
 
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