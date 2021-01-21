https://ria.ru/20210121/yavleniya-1594036930.html

Редкие природные явления сняли с борта МКС

Редкие природные явления сняли с борта МКС

Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:48

2021-01-21T16:48

2021-01-21T17:15

хочу стать космонавтом

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594035823_20:0:651:355_1920x0_80_0_0_6e9c7a33311e122e04e68b074bfc5661.png

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Камеры, установленные на Международной космической станции (МКС), засняли редкие природные явления, называемые "эльфом" и "синей струей". Видео опубликовано на ютьюб-канале Европейского космического агентства.На кадрах видно, как над поверхностью Земли происходит резкая вспышка, после чего из атмосферы пробивается синий световой столб.Как пояснили в агентстве, вспышка обусловлена явлением под названием "эльф". Они появляются из верхней части грозовых облаков и могут достигать сотен километров в поперечнике."Синие струи" — это исходящие из наиболее активных центров грозовых облаков светящиеся потоки. Их свечение постепенно угасает на высоте около 50 километров.Отмечается, что оба явления являются достаточно редкими и длятся всего несколько миллисекунд.

https://ria.ru/20201229/mks-1591318741.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, наука