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Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"
Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"
На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:55
2021-01-21T05:55
2021-01-21T05:55
культура
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма.Главным героиням киноадаптации предстоит овладеть магическими способностями в колледже "Алфея". Но, судя по трейлеру, в фильме речь пойдет не только о волшебстве. Пятерых девушек ждут любовь, соперничество и монстры, угрожающие их убить.В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Прешес Мустафа, Сэди Совералл и другие актеры. Режиссер шоу — Брайан Янг, который уже сталкивался со сверхъестественным в работе над "Дневниками вампира". Премьера шестисерийного фильма на Netflix запланирована на 22 января.
https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма.
Главным героиням киноадаптации предстоит овладеть магическими способностями в колледже "Алфея". Но, судя по трейлеру, в фильме речь пойдет не только о волшебстве. Пятерых девушек ждут любовь, соперничество и монстры, угрожающие их убить.
В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Прешес Мустафа, Сэди Совералл и другие актеры. Режиссер шоу — Брайан Янг, который уже сталкивался со сверхъестественным в работе над "Дневниками вампира".
Премьера шестисерийного фильма на Netflix запланирована на 22 января.