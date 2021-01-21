Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210121/winx-1593837926.html
Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"
Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"
На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:55
2021-01-21T05:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833574_186:0:2438:1267_1920x0_80_0_0_91e52862e3bc0171de79c9767a280ee4.jpg
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма.Главным героиням киноадаптации предстоит овладеть магическими способностями в колледже "Алфея". Но, судя по трейлеру, в фильме речь пойдет не только о волшебстве. Пятерых девушек ждут любовь, соперничество и монстры, угрожающие их убить.В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Прешес Мустафа, Сэди Совералл и другие актеры. Режиссер шоу — Брайан Янг, который уже сталкивался со сверхъестественным в работе над "Дневниками вампира". Премьера шестисерийного фильма на Netflix запланирована на 22 января.
https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833574_467:0:2156:1267_1920x0_80_0_0_dcfb3e91fff1f8d24700af284a693bc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, netflix

Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"

05:55 21.01.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма.
Главным героиням киноадаптации предстоит овладеть магическими способностями в колледже "Алфея". Но, судя по трейлеру, в фильме речь пойдет не только о волшебстве. Пятерых девушек ждут любовь, соперничество и монстры, угрожающие их убить.
В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Прешес Мустафа, Сэди Совералл и другие актеры. Режиссер шоу — Брайан Янг, который уже сталкивался со сверхъестественным в работе над "Дневниками вампира".
Премьера шестисерийного фильма на Netflix запланирована на 22 января.
Кадр из трейлера фильма Манк - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 05:04Культура
Netflix может побить рекорд по числу номинаций на "Оскар" за лучший фильм
 
КультураКино и сериалыНовости культурыNetflix
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:32Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся морозы
15:30Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
Лента новостейМолния