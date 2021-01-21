https://ria.ru/20210121/winx-1593837926.html

Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"

Феи учатся колдовать в сериале "Судьба: Сага клуба Винкс"

На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T05:55

2021-01-21T05:55

2021-01-21T05:55

культура

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. На YouTube-канале Netflix появился трейлер сериала "Судьба: Сага клуба Винкс", созданного на основе популярного итальянского мультфильма.Главным героиням киноадаптации предстоит овладеть магическими способностями в колледже "Алфея". Но, судя по трейлеру, в фильме речь пойдет не только о волшебстве. Пятерых девушек ждут любовь, соперничество и монстры, угрожающие их убить.В проекте снимались Абигейл Коуэн, Ханна ван дер Вестхайзен, Элиша Эпплбаум, Элиот Солт, Прешес Мустафа, Сэди Совералл и другие актеры. Режиссер шоу — Брайан Янг, который уже сталкивался со сверхъестественным в работе над "Дневниками вампира". Премьера шестисерийного фильма на Netflix запланирована на 22 января.

https://ria.ru/20201125/oskar-1586094782.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix