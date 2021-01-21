https://ria.ru/20210121/vzyatka-1593945355.html

Во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку

Во Владивостоке чиновника мэрии арестовали за взятку

Суд во Владивостоке заключил под стражу на 2 месяца замначальника управления муниципальной собственности Владивостока, который подозревается в получении взятки... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:58

2021-01-21T07:58

2021-01-21T07:58

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу на 2 месяца замначальника управления муниципальной собственности Владивостока, который подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей от общей суммы в 3,7 миллиона рублей за махинации с землей, сообщил РИА Новости представитель СУСК по Приморскому краю.Накануне источник в правоохранительных органах региона сообщил РИА Новости, что заместитель начальника управления муниципальной собственности Владивостока Денис Резанов подозревается в организации схемы перевода в собственность муниципальной земли для льготной категории граждан за взятки. По его словам, сами льготники земельных участков не получали, хотя оформление земли происходило от их имени.Следователи сообщили, что замначальника управления муниципальной собственности Владивостока подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей от общей обговоренной суммы в 3,7 миллиона рублей за оформление земельного участка на подставное лицо. Также дело возбуждено на посредника, через которого передавали вторую часть взятки. Оба фигуранта были задержаны."По ходатайству следователя суд избрал обоим фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - сказал собеседник.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/zakharchenko-1593651859.html

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия