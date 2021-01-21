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Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек
Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек
Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:30
2021-01-21T11:30
2021-01-21T12:00
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны."Восемь человек погибли, еще 15 пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий (центр Багдада - ред.)", - передает телеканал.Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным агентства INA, взрыв прогремел на площади Тайаран.
https://radiosputnik.ria.ru/20201221/bagdad-1590173203.html
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