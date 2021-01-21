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Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек
Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек
Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности... РИА Новости, 21.01.2021
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны."Восемь человек погибли, еще 15 пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий (центр Багдада - ред.)", - передает телеканал.Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным агентства INA, взрыв прогремел на площади Тайаран.
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эль-баб, багдад (город), в мире

Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек

11:30 21.01.2021 (обновлено: 12:00 21.01.2021)
 
© REUTERS / Thaier al-SudaniСотрудники иракских правоохранительных органов недалеко от места теракта в Багдаде
Сотрудники иракских правоохранительных органов недалеко от места теракта в Багдаде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Thaier al-Sudani
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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
"Восемь человек погибли, еще 15 пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий (центр Багдада - ред.)", - передает телеканал.
Американские военные в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 10:34Сказано в эфире
"В их стиле". США определили виновных в обстреле "зеленой зоны" Багдада
Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным агентства INA, взрыв прогремел на площади Тайаран.
 
Эль-БабБагдад (город)В мире
 
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