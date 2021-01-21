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Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек

Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек

Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:30

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эль-баб

багдад (город)

в мире

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КАИР, 21 янв - РИА Новости. Число жертв взрыва в центре Багдада возросло до восьми человек, пострадали 15, сообщил телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны."Восемь человек погибли, еще 15 пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий (центр Багдада - ред.)", - передает телеканал.Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным агентства INA, взрыв прогремел на площади Тайаран.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/bagdad-1590173203.html

эль-баб

багдад (город)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эль-баб, багдад (город), в мире