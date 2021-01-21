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Число погибших при взрыве в Мадриде возросло до четырех, умер священник
Число погибших при взрыве в Мадриде возросло до четырех, умер священник
Число погибших в результате мощного взрыва в центре Мадрида в здании, принадлежащем церковному приходу, возросло до четырех, скончался священник, сообщила в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:35
2021-01-21T10:35
2021-01-21T12:33
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число погибших в результате мощного взрыва в центре Мадрида в здании, принадлежащем церковному приходу, возросло до четырех, скончался священник, сообщила в четверг утром архиепархия Мадрида.Мощный взрыв произошел в среду в доме в центре Мадрида, где живут священники прихода Вирхен-де-ла-Палома. Рядом со зданием также расположены колледж и дом престарелых. По предварительной версии, произошел взрыв газа, в доме велись ремонтные работы газового бойлера. Ранее сообщалось о трех погибших и 11 раненых."К трем погибшим, подтвержденным вечером (в среду), прибавился 36-летний священник Рубен Перес Аяла, который был доставлен в больницу из-за полученных ранений", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте архиепархии.Он скончался в четверг около 1.30 по местному времени (3.30 мск). Ранее сообщалось, что священник был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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новости - религия и мировоззрение, мощный взрыв в центре мадрида, мадрид (город), испания, в мире