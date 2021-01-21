Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/vstrecha-1593986153.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Кремль не обсуждал с Белым домом возможную встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:47
2021-01-21T13:42
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1239_1920x0_80_0_0_1e25459e39faaa11ad9c1401fe4fa373.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кремль не обсуждал с Белым домом возможную встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Он отметил, что сейчас общение на международном уровне затруднено из-за пандемии. Пока, как считают в Кремле, предпосылок для встречи Путина и Байдена нет.В Белом доме ранее заявили, что администрация американского президента пока не планирует организовать телефонный разговор с Путиным. Представитель Демократической партии Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Он сменил на посту республиканца Дональда Трампа.
https://ria.ru/20210121/bayden-1593957826.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/34455/04/344550459_0:0:2203:1653_1920x0_80_0_0_faf1da0155c4158b47688748da7c7840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена

12:47 21.01.2021 (обновлено: 13:42 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кремль не обсуждал с Белым домом возможную встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Каких-то отдельных контактов в настоящий момент не планируется. То есть для этого должны какие-то созреть предпосылки, перед тем как мы сможем говорить о каких-то перспективах потенциальной встречи", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что сейчас общение на международном уровне затруднено из-за пандемии. Пока, как считают в Кремле, предпосылок для встречи Путина и Байдена нет.
В Белом доме ранее заявили, что администрация американского президента пока не планирует организовать телефонный разговор с Путиным.
Представитель Демократической партии Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Он сменил на посту республиканца Дональда Трампа.
Президент США Джо Байден с супругой Джилл у Белого дома - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
10:04Выборы президента США — 2020
СМИ отреагировали на вступление Байдена в должность президента США
 
Джо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
Лента новостейМолния