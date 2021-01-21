https://ria.ru/20210121/vstrecha-1593986153.html
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
В Кремле ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Байдена
Кремль не обсуждал с Белым домом возможную встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:47
2021-01-21T12:47
2021-01-21T13:42
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Кремль не обсуждал с Белым домом возможную встречу президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.Он отметил, что сейчас общение на международном уровне затруднено из-за пандемии. Пока, как считают в Кремле, предпосылок для встречи Путина и Байдена нет.В Белом доме ранее заявили, что администрация американского президента пока не планирует организовать телефонный разговор с Путиным. Представитель Демократической партии Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Он сменил на посту республиканца Дональда Трампа.
https://ria.ru/20210121/bayden-1593957826.html
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джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика