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Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
Новый президент США Джо Байден, как и обещал, отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа и тем самым возвращается к внешнеполитической линии... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:04
2021-01-21T15:04
2021-01-21T15:04
леонид слуцкий
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воз
джо байден
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден, как и обещал, отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа и тем самым возвращается к внешнеполитической линии Барака Обамы, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Байден отменил ряд указов, подписанных его предшественником Дональдом Трампом: в частности, новый лидер США подписал указы о возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату, в ВОЗ и останавливающий строительство стены на границе с Мексикой."Байден на 180 градусов отходит от внешней политики Трампа и возвращается к линии Обамы. Это касается возвращения в ВОЗ и Парижского соглашения по климату, строительства стены с Мексикой и ряда других. Это говорит об антагонизме команд Трампа и Байдена, но это не ново, мы этого ожидали", - сказал Слуцкий РИА Новости.Однако, добавил депутат, пока в РФ не услышали заявлений о позиции новой администрации США по продлению СНВ-3."Мы ждем, счет идет на дни, поскольку срок действия договора заканчивается 5 февраля. От этого зависит судьба всей системы ядерного сдерживания в мире", - подчеркнул парламентарий.СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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леонид слуцкий, дональд трамп, воз, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Новый президент США Джо Байден
, как и обещал, отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа и тем самым возвращается к внешнеполитической линии Барака Обамы, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее Байден отменил ряд указов, подписанных его предшественником Дональдом Трампом: в частности, новый лидер США подписал указы о возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату, в ВОЗ и останавливающий строительство стены на границе с Мексикой.
"Байден на 180 градусов отходит от внешней политики Трампа и возвращается к линии Обамы. Это касается возвращения в ВОЗ и Парижского соглашения по климату, строительства стены с Мексикой и ряда других. Это говорит об антагонизме команд Трампа и Байдена, но это не ново, мы этого ожидали", - сказал Слуцкий РИА Новости.
Однако, добавил депутат, пока в РФ не услышали заявлений о позиции новой администрации США
по продлению СНВ-3.
"Мы ждем, счет идет на дни, поскольку срок действия договора заканчивается 5 февраля. От этого зависит судьба всей системы ядерного сдерживания в мире", - подчеркнул парламентарий.
СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.