https://ria.ru/20210121/voz-1594016191.html

Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату

Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату

Новый президент США Джо Байден, как и обещал, отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа и тем самым возвращается к внешнеполитической линии... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:04

2021-01-21T15:04

2021-01-21T15:04

леонид слуцкий

дональд трамп

воз

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый президент США Джо Байден, как и обещал, отменил ряд указов своего предшественника Дональда Трампа и тем самым возвращается к внешнеполитической линии Барака Обамы, сказал РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Ранее Байден отменил ряд указов, подписанных его предшественником Дональдом Трампом: в частности, новый лидер США подписал указы о возвращении Штатов в Парижское соглашение по климату, в ВОЗ и останавливающий строительство стены на границе с Мексикой."Байден на 180 градусов отходит от внешней политики Трампа и возвращается к линии Обамы. Это касается возвращения в ВОЗ и Парижского соглашения по климату, строительства стены с Мексикой и ряда других. Это говорит об антагонизме команд Трампа и Байдена, но это не ново, мы этого ожидали", - сказал Слуцкий РИА Новости.Однако, добавил депутат, пока в РФ не услышали заявлений о позиции новой администрации США по продлению СНВ-3."Мы ждем, счет идет на дни, поскольку срок действия договора заканчивается 5 февраля. От этого зависит судьба всей системы ядерного сдерживания в мире", - подчеркнул парламентарий.СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, он истекает 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20210121/voz-1593994131.html

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леонид слуцкий, дональд трамп, воз, джо байден, сша, в мире