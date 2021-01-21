https://ria.ru/20210121/voz-1593994131.html
В ВОЗ прокомментировали возвращение США в организацию
В ВОЗ прокомментировали возвращение США в организацию
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил США за возвращение в состав организации. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:18
2021-01-21T13:18
2021-01-21T13:18
тедрос адханом гебрейесус
здоровье - общество
воз
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил США за возвращение в состав организации."Сегодня хороший день для ВОЗ и для всемирного здравоохранения. Глобальная роль США является решающей. И я приветствую и поздравляю президента (Джо) Байдена, вице-президента (Камалу) Харрис и народ США", - сказал глава организации, выступая в четверг на 148-й сессии исполкома ВОЗ.Он поблагодарил Байдена за возвращение в ВОЗ и готовность присоединиться к программе COVAX, которая регулирует равный доступ и распределение вакцин между странами, а также программе АСТ, которая отвечает за объединение усилий по созданию новых вакцин и терапевтических лекарств от COVID-19."ВОЗ является семьей наций. И мы рады, что США остались в семье", - подчеркнул глава ВОЗ.
https://ria.ru/20210119/immunitet-1593675251.html
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тедрос адханом гебрейесус, здоровье - общество, воз, сша, в мире