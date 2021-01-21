https://ria.ru/20210121/voz-1593988071.html
Новая администрация США выполнит финансовые обязательства перед ВОЗ
Новая администрация США выполнит финансовые обязательства перед ВОЗ
Новая администрация США выполнит все финансовые обязательства перед ВОЗ, заявил глава делегации новой администрации США, директор Национального института... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:52
2021-01-21T12:52
2021-01-21T12:52
энтони фаучи
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ЖЕНЕВА, 21 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Новая администрация США выполнит все финансовые обязательства перед ВОЗ, заявил глава делегации новой администрации США, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) Энтони Фаучи."США намерены выполнить свои финансовые обязательства перед ВОЗ. США рассматривают техническое сотрудничество на всех уровнях в качестве главной основы партнерства с ВОЗ, которое неимоверно ценится и которое мы намерены развивать и дальше", - сказал он, выступая на 148-й сессии исполкома ВОЗ.По его словам, в рамках возвращения США в ВОЗ новая администрация прекратит отзыв своих экспертов из структуры Всемирной организации, а также возобновит регулярное общение американского персонала как напрямую с ВОЗ, так и через сотрудничающие с ней центры.
https://ria.ru/20210121/voz-1593942563.html
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энтони фаучи, воз, сша, в мире