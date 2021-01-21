https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией

"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией

Украинец в эфире телеканала "НАШ" призвал власти отказаться от агрессивной риторики в адрес России. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:42

2021-01-21T17:42

2021-01-21T17:42

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

ангела меркель

афганистан

германия

кривой рог

республика крым

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинец в эфире телеканала "НАШ" призвал власти отказаться от агрессивной риторики в адрес России.Житель Кривого Рога по имени Сергей заявил, что ни у Украины, ни даже у США не хватит смелости начать войну с Россией. Мужчина заявил, что у Украины нет такого оружия, которое пригодилось бы в противостоянии с Россией. Он напомнил, что у Киева нет современной военной техники.Украинец предложил наладить отношения с ДНР и ЛНР и заняться повышением уровня жизни в стране. Вместе с тем он отметил, что нынешняя власть не способна что-либо изменить. Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".

https://ria.ru/20210120/ukraina-1593853675.html

https://ria.ru/20210120/pokayanie-1593849957.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

афганистан

германия

кривой рог

республика крым

япония

сша

калининград

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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