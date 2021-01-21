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"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией
"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией
Украинец в эфире телеканала "НАШ" призвал власти отказаться от агрессивной риторики в адрес России. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:42
2021-01-21T17:42
россия
донбасс
луганская народная республика
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ангела меркель
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германия
кривой рог
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинец в эфире телеканала "НАШ" призвал власти отказаться от агрессивной риторики в адрес России.Житель Кривого Рога по имени Сергей заявил, что ни у Украины, ни даже у США не хватит смелости начать войну с Россией. Мужчина заявил, что у Украины нет такого оружия, которое пригодилось бы в противостоянии с Россией. Он напомнил, что у Киева нет современной военной техники.Украинец предложил наладить отношения с ДНР и ЛНР и заняться повышением уровня жизни в стране. Вместе с тем он отметил, что нынешняя власть не способна что-либо изменить. Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
https://ria.ru/20210120/ukraina-1593853675.html
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"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией

17:42 21.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинец в эфире телеканала "НАШ" призвал власти отказаться от агрессивной риторики в адрес России.
Житель Кривого Рога по имени Сергей заявил, что ни у Украины, ни даже у США не хватит смелости начать войну с Россией.
"Вы понимаете, что это две великие атомные державы, и они никогда не будут воевать. Неужели это никому не ясно? Никогда! Калининград Меркель почему не заберет? Почему Германия не лезет против России в бывший Кенигсберг? Почему Япония не лезет, другие не лезут?" – воскликнул телезритель.
Мужчина заявил, что у Украины нет такого оружия, которое пригодилось бы в противостоянии с Россией. Он напомнил, что у Киева нет современной военной техники.
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"Чем мы будем воевать? Два катера и один трухлявый сорокалетний самолет. Чем воевать? У нас пупок развяжется. Ляжем — и все", — добавил зритель.
Украинец предложил наладить отношения с ДНР и ЛНР и заняться повышением уровня жизни в стране. Вместе с тем он отметил, что нынешняя власть не способна что-либо изменить.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
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РоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАнгела МеркельАфганистанГерманияКривой РогРеспублика КрымЯпонияСШАКалининградУкраинаВ мире
 
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