"Пупок развяжется". Украине предрекли разгром в войне с Россией
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинец в эфире телеканала "НАШ" призвал власти отказаться от агрессивной риторики в адрес России.
Житель Кривого Рога по имени Сергей заявил, что ни у Украины, ни даже у США не хватит смелости начать войну с Россией.
"Вы понимаете, что это две великие атомные державы, и они никогда не будут воевать. Неужели это никому не ясно? Никогда! Калининград Меркель почему не заберет? Почему Германия не лезет против России в бывший Кенигсберг? Почему Япония не лезет, другие не лезут?" – воскликнул телезритель.
Мужчина заявил, что у Украины нет такого оружия, которое пригодилось бы в противостоянии с Россией. Он напомнил, что у Киева нет современной военной техники.
"Чем мы будем воевать? Два катера и один трухлявый сорокалетний самолет. Чем воевать? У нас пупок развяжется. Ляжем — и все", — добавил зритель.
Украинец предложил наладить отношения с ДНР и ЛНР и заняться повышением уровня жизни в стране. Вместе с тем он отметил, что нынешняя власть не способна что-либо изменить.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".
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