https://ria.ru/20210121/vokzal-1593944847.html

Рижский вокзал в Москве признали памятником архитектуры

Рижский вокзал в Москве признали памятником архитектуры

Ансамбль Рижского вокзала в столице получил статус объекта культурного наследия регионального значения, его запрещено сносить, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T07:47

2021-01-21T07:47

2021-01-21T07:47

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Ансамбль Рижского вокзала в столице получил статус объекта культурного наследия регионального значения, его запрещено сносить, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что ансамбль включает в себя здание пассажирского вокзала и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта. Рижский вокзал является образцом псевдорусского или неорусского стиля. Для стиля характерно использование элементов древнерусского зодчества. Вокзал возвели в 1899 году, добавляется в сообщении."Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником. Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго класса. В правом крыле располагалась парадная комната, а в левом - зал ожидания для пассажиров третьего класса", - приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.Он подчеркнул, что благодаря статусу объекта культурного наследия здание вокзала и примыкающий к нему музей нельзя сносить. Помимо этого, реставрировать строения можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ со специалистами.

https://realty.ria.ru/20201105/rzhd-1583136496.html

москва

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москва, общество