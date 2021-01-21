https://ria.ru/20210121/voennye-1593930553.html

Минобороны открыло на сайте новый раздел к 320-летию инженерных войск

Минобороны открыло на сайте новый раздел к 320-летию инженерных войск

Минобороны РФ открыло на своём сайте раздел, посвященный 320-летию со дня основания инженерных войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T00:09

2021-01-21T00:09

2021-01-21T00:09

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минобороны РФ открыло на своём сайте раздел, посвященный 320-летию со дня основания инженерных войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства."На сайте военного ведомства к 320-летию инженерных войск опубликован специальный мультимедийный раздел, посвященный этой славной дате", - говорится в сообщении.Отмечается, что в новом разделе можно узнать о "героических делах воинов-инженеров в годы Великой Отечественной войны", боевых буднях инженерных войск в мирные послевоенные годы, современном состоянии войск, а также об основных образцах спецтехники, стоящих на вооружении.Приказ министра обороны России о предписании ежегодно отмечать День инженерных войск вышел 23 сентября 1996 года. В качестве даты выбрали 21 января - день, в который в 1701 году Петр I подписал указ о создании инженерной школы.По информации Минобороны, по итогам Великой Отечественной войны государственных наград и почетных наименований удостоены 969 инженерных соединений и частей, 196 из которых стали гвардейскими.Сейчас инженерные войска получают современную технику, в том числе роботов разминирования "Уран-6" и пожаротушения "Уран-14". В мирное время инженерные войска очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов."Российские саперы имеют богатый опыт выполнения задач. В ходе четырех командировок в Сирии разминированы города Пальмира (дважды), Алеппо и Дейр-эз-Зор. Третий год подряд осуществляют гуманитарное разминирование Лаоса и обучения лаосских военнослужащих", - напомнили в Минобороны и уточнили, что с ноября 2020 года российские военные инженеры работают и на территории Нагорного Карабаха.

https://ria.ru/20190829/1558033184.html

https://ria.ru/20190121/1549524446.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность