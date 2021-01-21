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https://ria.ru/20210121/vinci-1593983675.html
Стали известны детали возвращения в музей копии "Спасителя мира" да Винчи
Стали известны детали возвращения в музей копии "Спасителя мира" да Винчи
Итальянская полиция вернула музею в Неаполе пятисотлетнюю копию самой дорогой картины Леонардо да Винчи, сообщает The Guardian. Хранители о пропаже даже не... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:10
2021-01-21T17:10
италия
культура
новости культуры
музеи
возрождение
леонардо да винчи
саудовская аравия
неаполь
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Итальянская полиция вернула музею в Неаполе пятисотлетнюю копию самой дорогой картины Леонардо да Винчи, сообщает The Guardian. Хранители о пропаже даже не подозревали. "Картина была обнаружена в субботу (16 января – Прим. ред.) благодаря блестящей и тщательно спланированной полицейской полиции", — заявил прокурор Неаполя Джованни Мелилло.Данное изображение Иисуса Христа с правой рукой, поднятой в благословляющем жесте, и с державой в левой, принадлежит коллекции музея церкви Сан-Доменико-Маджоре в историческом центре Неаполя.Музей несколько месяцев был закрыт из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, и исчезновения работы никто не заметил."Никаких жалоб о краже не поступало, мы связывались с представителями церкви, но они не знали о пропаже, поскольку помещение, в котором картина обычно находится, было закрыто в течение трех месяцев", — пояснил он.Полиция продолжает расследование и пытается понять, как именно она была украдена, поскольку следов взлома обнаружено не было.Владелец квартиры, в которой была обнаружена копия "Спасителя мира", арестован по подозрению в продаже краденного имущества. Полотно хранилось в шкафу в его спальне.Полотно было создано в начале 1500 годов одним из учеников Леонардо Да Винчи — Джиакомо Алибранди."Спаситель мира" Леонардо Да Винчи считается самой дорогой картиной в мире, поскольку в 2017 года ее продали на аукционе Christie’s за 450 миллионов долларов наследному принцу Саудовской Аравии. После этого ее ни разу не представляли публике, и эксперты начали сомневаться в ее оригинальности.
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италия
саудовская аравия
неаполь
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италия, новости культуры, музеи, возрождение, леонардо да винчи, саудовская аравия, неаполь

Стали известны детали возвращения в музей копии "Спасителя мира" да Винчи

17:10 21.01.2021
 
© REUTERS / Polizia di StatoСотрудники полиции рядом с картиной Леонардо да Винчи "Salvator Mundi", найденной после кражи в квартире в Неаполе
Сотрудники полиции рядом с картиной Леонардо да Винчи Salvator Mundi, найденной после кражи в квартире в Неаполе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Polizia di Stato
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Итальянская полиция вернула музею в Неаполе пятисотлетнюю копию самой дорогой картины Леонардо да Винчи, сообщает The Guardian. Хранители о пропаже даже не подозревали.
"Картина была обнаружена в субботу (16 января – Прим. ред.) благодаря блестящей и тщательно спланированной полицейской полиции", — заявил прокурор Неаполя Джованни Мелилло.
Данное изображение Иисуса Христа с правой рукой, поднятой в благословляющем жесте, и с державой в левой, принадлежит коллекции музея церкви Сан-Доменико-Маджоре в историческом центре Неаполя.
Музей несколько месяцев был закрыт из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, и исчезновения работы никто не заметил.
"Никаких жалоб о краже не поступало, мы связывались с представителями церкви, но они не знали о пропаже, поскольку помещение, в котором картина обычно находится, было закрыто в течение трех месяцев", — пояснил он.
Полиция продолжает расследование и пытается понять, как именно она была украдена, поскольку следов взлома обнаружено не было.
Владелец квартиры, в которой была обнаружена копия "Спасителя мира", арестован по подозрению в продаже краденного имущества. Полотно хранилось в шкафу в его спальне.
Полотно было создано в начале 1500 годов одним из учеников Леонардо Да Винчи — Джиакомо Алибранди.
"Спаситель мира" Леонардо Да Винчи считается самой дорогой картиной в мире, поскольку в 2017 года ее продали на аукционе Christie’s за 450 миллионов долларов наследному принцу Саудовской Аравии. После этого ее ни разу не представляли публике, и эксперты начали сомневаться в ее оригинальности.
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 07.01.2020
7 января 2020, 12:34Наука
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КультураИталияНовости культурыМузеиВозрождениеЛеонардо да ВинчиСаудовская АравияНеаполь
 
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