https://ria.ru/20210121/vinci-1593983675.html

Стали известны детали возвращения в музей копии "Спасителя мира" да Винчи

Стали известны детали возвращения в музей копии "Спасителя мира" да Винчи

Итальянская полиция вернула музею в Неаполе пятисотлетнюю копию самой дорогой картины Леонардо да Винчи, сообщает The Guardian. Хранители о пропаже даже не... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:10

2021-01-21T17:10

2021-01-21T17:10

италия

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леонардо да винчи

саудовская аравия

неаполь

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Итальянская полиция вернула музею в Неаполе пятисотлетнюю копию самой дорогой картины Леонардо да Винчи, сообщает The Guardian. Хранители о пропаже даже не подозревали. "Картина была обнаружена в субботу (16 января – Прим. ред.) благодаря блестящей и тщательно спланированной полицейской полиции", — заявил прокурор Неаполя Джованни Мелилло.Данное изображение Иисуса Христа с правой рукой, поднятой в благословляющем жесте, и с державой в левой, принадлежит коллекции музея церкви Сан-Доменико-Маджоре в историческом центре Неаполя.Музей несколько месяцев был закрыт из-за пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, и исчезновения работы никто не заметил."Никаких жалоб о краже не поступало, мы связывались с представителями церкви, но они не знали о пропаже, поскольку помещение, в котором картина обычно находится, было закрыто в течение трех месяцев", — пояснил он.Полиция продолжает расследование и пытается понять, как именно она была украдена, поскольку следов взлома обнаружено не было.Владелец квартиры, в которой была обнаружена копия "Спасителя мира", арестован по подозрению в продаже краденного имущества. Полотно хранилось в шкафу в его спальне.Полотно было создано в начале 1500 годов одним из учеников Леонардо Да Винчи — Джиакомо Алибранди."Спаситель мира" Леонардо Да Винчи считается самой дорогой картиной в мире, поскольку в 2017 года ее продали на аукционе Christie’s за 450 миллионов долларов наследному принцу Саудовской Аравии. После этого ее ни разу не представляли публике, и эксперты начали сомневаться в ее оригинальности.

https://ria.ru/20200107/1563161833.html

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саудовская аравия

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италия, новости культуры, музеи, возрождение, леонардо да винчи, саудовская аравия, неаполь