https://ria.ru/20210121/vertolet-1593940688.html

В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T05:07

2021-01-21T05:07

2021-01-21T05:25

нью-йорк

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении офиса шерифа округа.

https://ria.ru/20201208/vertolet-1588314706.html

нью-йорк

сша

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нью-йорк, сша, в мире