https://ria.ru/20210121/vertolet-1593940688.html
В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:07
2021-01-21T05:07
2021-01-21T05:25
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении офиса шерифа округа.
https://ria.ru/20201208/vertolet-1588314706.html
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нью-йорк, сша, в мире