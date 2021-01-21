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В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.01.2021
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нью-йорк
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении офиса шерифа округа.
https://ria.ru/20201208/vertolet-1588314706.html
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нью-йорк, сша, в мире

В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет

05:07 21.01.2021 (обновлено: 05:25 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевАмериканский военный вертолет
Американский военный вертолет - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Военный вертолет, на борту которого, предположительно, находились три человека, разбился в округе Монро в американском штате Нью-Йорк, говорится в заявлении офиса шерифа округа.
"Офис шерифа округа Монро подтверждает, что военный вертолет, на борту которого, предположительно, были три человека, упал на поле … в городе Мендон в 18.32 (02.32 четверга мск)", - сообщается в заявлении.
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