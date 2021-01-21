https://ria.ru/20210121/vengriya-1593996058.html

Глава МИД Венгрии обсудит в Москве вакцину от коронавируса

Глава МИД Венгрии обсудит в Москве вакцину от коронавируса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг направится в Москву для обсуждения вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер слова главы администрации... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:30

2021-01-21T13:30

2021-01-21T13:30

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

петер сийярто

венгрия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг направится в Москву для обсуждения вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер слова главы администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.Венгрия одобрила к применению вакцины AstraZeneca и "Спутник V", сообщил Гуляш. Ранее агентство Блумберг сообщило, что венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование российской вакцины "Спутник V". Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение "Спутника V" на своей территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593938471.html

россия

венгрия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петер сийярто, венгрия