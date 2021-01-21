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Глава МИД Венгрии обсудит в Москве вакцину от коронавируса
Глава МИД Венгрии обсудит в Москве вакцину от коронавируса
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг направится в Москву для обсуждения вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер слова главы администрации... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:30
2021-01-21T13:30
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
петер сийярто
венгрия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг направится в Москву для обсуждения вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер слова главы администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.Венгрия одобрила к применению вакцины AstraZeneca и "Спутник V", сообщил Гуляш. Ранее агентство Блумберг сообщило, что венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование российской вакцины "Спутник V". Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение "Спутника V" на своей территории.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, петер сийярто, венгрия

Глава МИД Венгрии обсудит в Москве вакцину от коронавируса

13:30 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в четверг направится в Москву для обсуждения вакцины от коронавируса, передает агентство Рейтер слова главы администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша.
Венгрия одобрила к применению вакцины AstraZeneca и "Спутник V", сообщил Гуляш. Ранее агентство Блумберг сообщило, что венгерское ведомство по контролю за лекарственными средствами рекомендовало одобрить использование российской вакцины "Спутник V". Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение "Спутника V" на своей территории.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияПетер СийяртоВенгрия
 
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