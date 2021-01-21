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Создательница варежек Сандерса оценила интерес к своему изделию
Создательница варежек Сандерса оценила интерес к своему изделию
Учительница из Вермонта, вызвавшая международный фурор варежками, которые она связала сенатору Берни Сандерсу, заявила, что у нее нет новых изделий для... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T23:05
2021-01-21T23:20
берни сандерс
джо байден
вермонт
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Учительница из Вермонта, вызвавшая международный фурор варежками, которые она связала сенатору Берни Сандерсу, заявила, что у нее нет новых изделий для многочисленных желающих.Фото Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. Снимок распространялся под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов.Как выяснилось, варежки были связаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад. Как рассказала сама Эллис, она сделала их из старых свитеров.Сам Сандерс на вопрос о варежках заявил, что в Вермонте (штат, от которого он избран) заботятся о тепле, а не о моде.
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берни сандерс, джо байден, вермонт, сша, в мире

Создательница варежек Сандерса оценила интерес к своему изделию

23:05 21.01.2021 (обновлено: 23:20 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкБернард Сандерс
Бернард Сандерс - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Учительница из Вермонта, вызвавшая международный фурор варежками, которые она связала сенатору Берни Сандерсу, заявила, что у нее нет новых изделий для многочисленных желающих.
Фото Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. Снимок распространялся под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов.
Сенатор Берни Сандерс на церемонии инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 12:34
Фото Сандерса в варежках с инаугурации стало вирусным в соцсетях
Как выяснилось, варежки были связаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад. Как рассказала сама Эллис, она сделала их из старых свитеров.
"Я благодарю всех за интерес к варежкам Берни! Это и в самом деле был поразительный и исторический день. Я очень польщена, что Берни носил их на инаугурации. К сожалению, у меня больше нет варежек для продажи", - написала Эллис в Twitter. Она порекомендовала желающим приобрести красивые варежки обратиться на торговую площадку ETSY.
Сам Сандерс на вопрос о варежках заявил, что в Вермонте (штат, от которого он избран) заботятся о тепле, а не о моде.
 
Берни СандерсДжо БайденВермонтСШАВ мире
 
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