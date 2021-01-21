https://ria.ru/20210121/varezhki-1594087735.html

Создательница варежек Сандерса оценила интерес к своему изделию

Создательница варежек Сандерса оценила интерес к своему изделию

Учительница из Вермонта, вызвавшая международный фурор варежками, которые она связала сенатору Берни Сандерсу, заявила, что у нее нет новых изделий для... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T23:05

2021-01-21T23:05

2021-01-21T23:20

берни сандерс

джо байден

вермонт

сша

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Учительница из Вермонта, вызвавшая международный фурор варежками, которые она связала сенатору Берни Сандерсу, заявила, что у нее нет новых изделий для многочисленных желающих.Фото Сандерса в варежках с инаугурации президента США Джо Байдена стало вирусным в соцсетях. Снимок распространялся под тегом #berniesmittens. Температура в этот момент составляла +6 градусов. Пользователи активно использовали фото для создания мемов.Как выяснилось, варежки были связаны учительницей из Вермонта Дженной Эллис, которая подарила их Сандерсу несколько лет назад. Как рассказала сама Эллис, она сделала их из старых свитеров.Сам Сандерс на вопрос о варежках заявил, что в Вермонте (штат, от которого он избран) заботятся о тепле, а не о моде.

https://ria.ru/20210121/sanders-1593982775.html

вермонт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берни сандерс, джо байден, вермонт, сша, в мире