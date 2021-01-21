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В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
Еще 62,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:00
2021-01-21T15:00
2021-01-21T15:00
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коронавирусы
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Еще 62,5 тысячи доз вакцины от коронавируса поступили в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."Сегодня в Петербург доставлена новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) – 62 550 доз", - говорится в сообщении.Отмечается, что вакцина упакована в 25 специальных термоконтейнеров, внутри которых имеются термодатчики. На Центральной фармацевтической базе вакцину перегружают в морозильные камеры, где поддерживается постоянная температура не выше минус 18 градусов, что требуется по условиям хранения.В течение трех дней вакцину получат все 70 прививочных пунктов. В первую очередь вакцину повезут туда, где она заканчивается."Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.Ожидается, что на следующей неделе Петербург получит еще одну большую партию вакцины от коронавируса.Ранее сообщалось, что по данным на 20 января от коронавируса привиты 27 499 жителей Петербурга, вакцинация завершена у 4986 человек. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости.
Еще 62,5 тысячи доз вакцины от коронавируса
поступили в Санкт-Петербург
, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Сегодня в Петербург доставлена новая партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V) – 62 550 доз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вакцина упакована в 25 специальных термоконтейнеров, внутри которых имеются термодатчики. На Центральной фармацевтической базе вакцину перегружают в морозильные камеры, где поддерживается постоянная температура не выше минус 18 градусов, что требуется по условиям хранения.
В течение трех дней вакцину получат все 70 прививочных пунктов. В первую очередь вакцину повезут туда, где она заканчивается.
"Петербуржцы активно идут на прививку, очень много людей старшего возраста. Есть запись, люди готовятся заранее. Получена значительная партия, значит, процесс вакцинирования продолжится в запланированном режиме", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов
, слова которого приводятся в сообщении.
Ожидается, что на следующей неделе Петербург получит еще одну большую партию вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что по данным на 20 января от коронавируса привиты 27 499 жителей Петербурга, вакцинация завершена у 4986 человек. Серьезных осложнений после вакцинации не наблюдалось.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.