https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594033082.html

Эксперт оценил упрощение температурного режима для "Спутник V"

Эксперт оценил упрощение температурного режима для "Спутник V"

Упрощенные температурные условия хранения "Спутник V" сделают процесс вакцинации быстрее из-за отсутствия необходимости размораживания вакцины, рассказал РИА... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:35

2021-01-21T16:35

2021-01-21T16:35

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

россия

михаил мурашко

дмитрий кондратьев

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Упрощенные температурные условия хранения "Спутник V" сделают процесс вакцинации быстрее из-за отсутствия необходимости размораживания вакцины, рассказал РИА Новости медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг сообщил, что Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V" - теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Министр уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 - плюс 8 градусов и минус 18 градусов."Несомненно, скорректированные требования к температурному режиму хранения и перевозки вакцины "Спутник V" в определённой мере упростят процесс перевозки и использования вакцины. В частности, пациентам не придётся ожидать разморозки препарата перед его введением в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.Кондратьев отметил, что сейчас на размораживание вакцины требуется до 10 минут. Он также добавил, что, речь о транспортировке "Спутник V" в другие регионы присутствия компании не идет, так как вакцина предоставляется частным клиникам для использования только в Москве.Частная медицинская сеть "Инвитро" приступила к вакцинации населения в Москве 19 января. Вакцина для пациентов предоставляется бесплатно, отдельная плата взимается за осмотр врача и услугу внутримышечного введения вакцины. Вакцина от коронавируса "Спутник V" предоставляется частным клиникам города департаментом здравоохранения Москвы."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594019413.html

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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, михаил мурашко, дмитрий кондратьев, общество