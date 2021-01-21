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https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594033082.html
Эксперт оценил упрощение температурного режима для "Спутник V"
Эксперт оценил упрощение температурного режима для "Спутник V"
Упрощенные температурные условия хранения "Спутник V" сделают процесс вакцинации быстрее из-за отсутствия необходимости размораживания вакцины, рассказал РИА... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:35
2021-01-21T16:35
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
россия
михаил мурашко
дмитрий кондратьев
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Упрощенные температурные условия хранения "Спутник V" сделают процесс вакцинации быстрее из-за отсутствия необходимости размораживания вакцины, рассказал РИА Новости медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг сообщил, что Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V" - теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Министр уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 - плюс 8 градусов и минус 18 градусов."Несомненно, скорректированные требования к температурному режиму хранения и перевозки вакцины "Спутник V" в определённой мере упростят процесс перевозки и использования вакцины. В частности, пациентам не придётся ожидать разморозки препарата перед его введением в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.Кондратьев отметил, что сейчас на размораживание вакцины требуется до 10 минут. Он также добавил, что, речь о транспортировке "Спутник V" в другие регионы присутствия компании не идет, так как вакцина предоставляется частным клиникам для использования только в Москве.Частная медицинская сеть "Инвитро" приступила к вакцинации населения в Москве 19 января. Вакцина для пациентов предоставляется бесплатно, отдельная плата взимается за осмотр врача и услугу внутримышечного введения вакцины. Вакцина от коронавируса "Спутник V" предоставляется частным клиникам города департаментом здравоохранения Москвы."Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594019413.html
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", россия, михаил мурашко, дмитрий кондратьев, общество

Эксперт оценил упрощение температурного режима для "Спутник V"

16:35 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Упрощенные температурные условия хранения "Спутник V" сделают процесс вакцинации быстрее из-за отсутствия необходимости размораживания вакцины, рассказал РИА Новости медицинский директор "Инвитро-Москва" Дмитрий Кондратьев.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг сообщил, что Минздрав России одобрил изменения по условиям хранения вакцины "Спутник V" - теперь ее можно перевозить и хранить при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов. Министр уточнил, что теперь на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2 - плюс 8 градусов и минус 18 градусов.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 15:27Распространение коронавируса
В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
"Несомненно, скорректированные требования к температурному режиму хранения и перевозки вакцины "Спутник V" в определённой мере упростят процесс перевозки и использования вакцины. В частности, пациентам не придётся ожидать разморозки препарата перед его введением в медицинском учреждении", - сказал собеседник агентства.
Кондратьев отметил, что сейчас на размораживание вакцины требуется до 10 минут. Он также добавил, что, речь о транспортировке "Спутник V" в другие регионы присутствия компании не идет, так как вакцина предоставляется частным клиникам для использования только в Москве.
Частная медицинская сеть "Инвитро" приступила к вакцинации населения в Москве 19 января. Вакцина для пациентов предоставляется бесплатно, отдельная плата взимается за осмотр врача и услугу внутримышечного введения вакцины. Вакцина от коронавируса "Спутник V" предоставляется частным клиникам города департаментом здравоохранения Москвы.
"Спутник V" была зарегистрирована Минздравом России в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Вакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"РоссияМихаил МурашкоДмитрий КондратьевОбщество
 
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