https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594019413.html

В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе

В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе

Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе, заявил глава... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:27

2021-01-21T15:27

2021-01-21T15:27

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

венесуэла

белоруссия

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Такая публикация состоится, я полагаю, на следующей неделе. Данные в этой публикации очень сильные и показывают, что "Спутник V" - одна из самых эффективных и безопасных вакцин на основании третьей фазы испытаний", - сказал он на брифинге с журналистами.Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

аргентина

венесуэла

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, венесуэла, белоруссия, общество