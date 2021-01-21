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В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе, заявил глава... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:27
2021-01-21T15:27
2021-01-21T15:27
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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венесуэла
белоруссия
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V" будут опубликованы в научном журнале на следующей неделе, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев."Такая публикация состоится, я полагаю, на следующей неделе. Данные в этой публикации очень сильные и показывают, что "Спутник V" - одна из самых эффективных и безопасных вакцин на основании третьей фазы испытаний", - сказал он на брифинге с журналистами.Вакцина "Спутник V" в рамках ускоренной процедуры была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, венесуэла, белоруссия, общество