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Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса препаратом американской... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:13
2021-01-21T15:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
саудовская аравия
в мире
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer из-за срывов сроков поставки вакцины в страну этой компанией."График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для расширения производства. Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Вакцинация от коронавируса в стране началась 17 декабря. Через специальное приложение на вакцинацию записались уже более двух миллионов человек.По последним данным саудовского минздрава, с начала пандемии в королевстве выявлено более 365,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 357 177 пациентов поправились, зафиксировано 6338 смертей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, саудовская аравия, в мире

Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer

15:13 21.01.2021 (обновлено: 15:14 21.01.2021)
 
© AP Photo / Ariel SchalitФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer из-за срывов сроков поставки вакцины в страну этой компанией.
"График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для расширения производства. Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации", - говорится в сообщении министерства в Twitter.
Вакцинация от коронавируса в стране началась 17 декабря. Через специальное приложение на вакцинацию записались уже более двух миллионов человек.
По последним данным саудовского минздрава, с начала пандемии в королевстве выявлено более 365,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 357 177 пациентов поправились, зафиксировано 6338 смертей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вчера, 13:32Распространение коронавируса
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