https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594017166.html

Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer

Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса препаратом американской... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:13

2021-01-21T15:13

2021-01-21T15:14

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

саудовская аравия

в мире

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ДОХА, 21 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения Саудовской Аравии объявило о вынужденной отсрочке в проведении вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer из-за срывов сроков поставки вакцины в страну этой компанией."График введения вакцины от коронавируса для тех, кто получил первую дозу, меняется из-за опоздания поставок вакцины в королевство и во все страны мира, экспортирующие вакцину, со стороны компании в связи с приостановкой работы завода для расширения производства. Дата приема второй дозы откладывается, получившим первую дозу будет отправлено текстовое сообщение с новыми датами вакцинации", - говорится в сообщении министерства в Twitter.Вакцинация от коронавируса в стране началась 17 декабря. Через специальное приложение на вакцинацию записались уже более двух миллионов человек.По последним данным саудовского минздрава, с начала пандемии в королевстве выявлено более 365,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, 357 177 пациентов поправились, зафиксировано 6338 смертей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/sputnik-1593996320.html

саудовская аравия

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2021

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, саудовская аравия, в мире