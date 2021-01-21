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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594010786.html
В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
Регистрация Венгрией российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" показала, что вопросы здравоохранения отделены от политики, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:39
2021-01-21T14:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
аргентина
венесуэла
белоруссия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Регистрация Венгрией российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" показала, что вопросы здравоохранения отделены от политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Очень важно, что они (Венгрия – ред.) отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, чтобы решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не политике", - сказал Дмитриев на брифинге с журналистами.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, ОАЭ, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.В конце декабря агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая. В РФПИ тогда назвали сообщение об отказе от "Спутника V" примером "фэйк ньюс" и заявили, что фонд продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины и готов поставить ее в необходимом объеме в январе-марте 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, венесуэла, белоруссия, венгрия, в мире

В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"

14:39 21.01.2021
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : РФПИ
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Регистрация Венгрией российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" показала, что вопросы здравоохранения отделены от политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"Очень важно, что они (Венгрия – ред.) отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, чтобы решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не политике", - сказал Дмитриев на брифинге с журналистами.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, ОАЭ, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.
В конце декабря агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая. В РФПИ тогда назвали сообщение об отказе от "Спутника V" примером "фэйк ньюс" и заявили, что фонд продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины и готов поставить ее в необходимом объеме в январе-марте 2021 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоАргентинаВенесуэлаБелоруссияВенгрияВ мире
 
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