https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594010786.html

В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"

В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"

Регистрация Венгрией российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" показала, что вопросы здравоохранения отделены от политики, заявил глава Российского фонда... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:39

2021-01-21T14:39

2021-01-21T14:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

аргентина

венесуэла

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072151_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_3858339c11dc2b2f9e4262f90b0ed621.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Регистрация Венгрией российской вакцины от коронавируса "Cпутник V" показала, что вопросы здравоохранения отделены от политики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев."Очень важно, что они (Венгрия – ред.) отделили политику от здоровья и жизни людей. Мы с первого дня боролись за то, что вакцина должна быть вне политики, чтобы решения по вакцине должны основываться на безопасности, эффективности, логистике, условиях контракта, а не политике", - сказал Дмитриев на брифинге с журналистами.Национальный институт фармакологии и питания Венгрии в четверг зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины "Спутник V" на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.По аналогичной процедуре вакцина "Спутник V" ранее была зарегистрирована в Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, ОАЭ, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане. Препарат также зарегистрирован в России и Белоруссии.В конце декабря агентство Рейтер со ссылкой на главу администрации венгерского премьер-министра сообщило, что Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у России, намерена покупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая. В РФПИ тогда назвали сообщение об отказе от "Спутника V" примером "фэйк ньюс" и заявили, что фонд продолжает работать с регуляторами Венгрии по вопросу одобрения вакцины и готов поставить ее в необходимом объеме в январе-марте 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/sputnik-1594008533.html

аргентина

венесуэла

белоруссия

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, аргентина, венесуэла, белоруссия, венгрия, в мире