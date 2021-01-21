В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"
14:25 21.01.2021 (обновлено: 15:07 21.01.2021)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ряд европейских стран, в частности Германия, интересуется вакциной от коронавируса "Спутник V", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
"У нас идет хороший диалог с Германией относительно возможного производства "Спутник V" в Германии. <...> Есть большой интерес со стороны отдельных стран Евросоюза, но, конечно, мы будем следовать всем процедурам EMA (Европейское агентство лекарственных средств. — Прим. ред.)", — сообщил Дмитриев.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по "Спутнику V".
"Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", — заявила она на пресс-конференции, напомнив, что для получения разрешения ЕС необходимо одобрение Европейского медицинского агенства. По словам канцлерин, она предложила российскому президенту поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха в прохождении этой процедуры.
Российский Минздрав одобрил "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.