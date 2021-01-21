https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594008280.html

В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"

В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"

Ряд европейских стран, в частности Германия, интересуется вакциной от коронавируса "Спутник V", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:25

2021-01-21T14:25

2021-01-21T15:07

вакцина "спутник v"

кирилл дмитриев

евросоюз

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ряд европейских стран, в частности Германия, интересуется вакциной от коронавируса "Спутник V", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по "Спутнику V"."Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", — заявила она на пресс-конференции, напомнив, что для получения разрешения ЕС необходимо одобрение Европейского медицинского агенства. По словам канцлерин, она предложила российскому президенту поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха в прохождении этой процедуры.Первая страна Европейского союза — Венгрия — уже зарегистрировала "Спутник V". Ранее использование препарата разрешили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая, Туркменистана и Белоруссии.Российский Минздрав одобрил "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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