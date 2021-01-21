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https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594008280.html
В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"
В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"
Ряд европейских стран, в частности Германия, интересуется вакциной от коронавируса "Спутник V", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:25
2021-01-21T15:07
вакцина "спутник v"
кирилл дмитриев
евросоюз
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ряд европейских стран, в частности Германия, интересуется вакциной от коронавируса "Спутник V", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по "Спутнику V"."Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", — заявила она на пресс-конференции, напомнив, что для получения разрешения ЕС необходимо одобрение Европейского медицинского агенства. По словам канцлерин, она предложила российскому президенту поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха в прохождении этой процедуры.Первая страна Европейского союза — Венгрия — уже зарегистрировала "Спутник V". Ранее использование препарата разрешили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая, Туркменистана и Белоруссии.Российский Минздрав одобрил "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", кирилл дмитриев, евросоюз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, германия, общество

В РФПИ рассказали о переговорах с европейскими странами по "Спутнику V"

14:25 21.01.2021 (обновлено: 15:07 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"Производство вакцины от COVID-19
Производство вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Ряд европейских стран, в частности Германия, интересуется вакциной от коронавируса "Спутник V", рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"У нас идет хороший диалог с Германией относительно возможного производства "Спутник V" в Германии. <...> Есть большой интерес со стороны отдельных стран Евросоюза, но, конечно, мы будем следовать всем процедурам EMA (Европейское агентство лекарственных средств. — Прим. ред.)", — сообщил Дмитриев.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель также подтвердила, что в разговоре с Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по "Спутнику V".
"Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать — а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, — в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", — заявила она на пресс-конференции, напомнив, что для получения разрешения ЕС необходимо одобрение Европейского медицинского агенства. По словам канцлерин, она предложила российскому президенту поддержку немецкого Института Пауля Эрлиха в прохождении этой процедуры.
Первая страна Европейского союза — Венгрия — уже зарегистрировала "Спутник V". Ранее использование препарата разрешили власти ОАЭ, Аргентины, Боливии, Сербии, Алжира, Палестины, Венесуэлы, Парагвая, Туркменистана и Белоруссии.
Российский Минздрав одобрил "Спутник V" — первый в мире препарат для профилактики COVID-19, разработанный на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ, — еще в начале августа. В декабре этой вакциной начали прививать россиян.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Кирилл ДмитриевЕвросоюзКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоГерманияОбщество
 
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