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Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"
Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:17
2021-01-21T14:17
2021-01-21T14:33
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распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ангела меркель
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник V", но для этого требуется регистрация европейским регулятором."Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать - а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, - в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", - заявила Меркель на пресс-конференции.По ее словам, вакцина, чтобы ее применяли в ЕС и можно было производить совместно, "должна получить разрешение Европейского медицинского агенства (EMA)".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ангела меркель, владимир путин, германия