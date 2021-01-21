https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594006743.html

Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"

Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:17

2021-01-21T14:17

2021-01-21T14:33

в мире

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ангела меркель

владимир путин

германия

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник V", но для этого требуется регистрация европейским регулятором."Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать - а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, - в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", - заявила Меркель на пресс-конференции.По ее словам, вакцина, чтобы ее применяли в ЕС и можно было производить совместно, "должна получить разрешение Европейского медицинского агенства (EMA)".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

германия

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2021

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в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ангела меркель, владимир путин, германия