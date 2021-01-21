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Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"
Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:17
2021-01-21T14:33
в мире
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ангела меркель
владимир путин
германия
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник V", но для этого требуется регистрация европейским регулятором."Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать - а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, - в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", - заявила Меркель на пресс-конференции.По ее словам, вакцина, чтобы ее применяли в ЕС и можно было производить совместно, "должна получить разрешение Европейского медицинского агенства (EMA)".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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в мире, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ангела меркель, владимир путин, германия

Меркель заявила о готовности к сотрудничеству по вакцине "Спутник V"

14:17 21.01.2021 (обновлено: 14:33 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразила готовность к сотрудничеству по российской вакцине "Спутник V", но для этого требуется регистрация европейским регулятором.
"Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина "Спутник V", и я сказала, что если мы хотим сотрудничать - а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, - в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах", - заявила Меркель на пресс-конференции.
По ее словам, вакцина, чтобы ее применяли в ЕС и можно было производить совместно, "должна получить разрешение Европейского медицинского агенства (EMA)".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ангела МеркельВладимир ПутинГермания
 
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