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Вирусолог оценил перспективность российских вакцин от COVID-19
Вирусолог оценил перспективность российских вакцин от COVID-19
Российские вакцины от коронавируса должны надежно защищать минимум на год, но "ЭпиВакКорона" может быть более перспективна в части сроков сохранения иммунитета, РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:15
2021-01-21T11:15
2021-01-21T11:15
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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости. Российские вакцины от коронавируса должны надежно защищать минимум на год, но "ЭпиВакКорона" может быть более перспективна в части сроков сохранения иммунитета, сообщил профессор ДВФУ, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов"Мне кажется, что "ЭпиВакКорона" все-таки более перспективна в плане сроков сохранения иммунитета просто потому, что пептидная вакцина с любым, даже не самым сильным адъювантом (иммуностимулятор или иммуномодулятор) - это более понятная для иммунной системы модель, объект", - сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.По его словам, пептидная вакцина - это как квинтэссенция классической вирусологической технологии, где нет ничего лишнего, только то, что надо."Думаю, что российские вакцины должны надежно защищать минимум на год, если не гуморальными антителами, то системой клеточного иммунитета. А этого вполне достаточно, чтобы в самом худшем случае включить коронавирусный компонент в состав сезонных вакцин против ОРЗ… Ситуация не такая уж плохая, не катастрофическая. Мы четко понимаем, куда двигаться", - отметил ученый.Он также поднял вопрос о том, какую вакцину лучше выбрать."Выбрать надо первую же российскую вакцину, которую вам предложат с учетом официальных рекомендаций. Не надо кривляться и говорить: "Дайте-ка я возьму другую". Все вакцины безопасны, все вакцины эффективны, и все своей цели достигают", - добавил вирусолог.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дальневосточный федеральный университет, общество
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв – РИА Новости.
Российские вакцины от коронавируса
должны надежно защищать минимум на год, но "ЭпиВакКорона" может быть более перспективна в части сроков сохранения иммунитета, сообщил профессор ДВФУ
, руководитель Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, вирусолог Михаил Щелканов
"Мне кажется, что "ЭпиВакКорона" все-таки более перспективна в плане сроков сохранения иммунитета просто потому, что пептидная вакцина с любым, даже не самым сильным адъювантом (иммуностимулятор или иммуномодулятор) - это более понятная для иммунной системы модель, объект", - сказал Щелканов на Ученом совете ДВФУ.
По его словам, пептидная вакцина - это как квинтэссенция классической вирусологической технологии, где нет ничего лишнего, только то, что надо.
"Думаю, что российские вакцины должны надежно защищать минимум на год, если не гуморальными антителами, то системой клеточного иммунитета. А этого вполне достаточно, чтобы в самом худшем случае включить коронавирусный компонент в состав сезонных вакцин против ОРЗ… Ситуация не такая уж плохая, не катастрофическая. Мы четко понимаем, куда двигаться", - отметил ученый.
Он также поднял вопрос о том, какую вакцину лучше выбрать.
"Выбрать надо первую же российскую вакцину, которую вам предложат с учетом официальных рекомендаций. Не надо кривляться и говорить: "Дайте-ка я возьму другую". Все вакцины безопасны, все вакцины эффективны, и все своей цели достигают", - добавил вирусолог.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.