https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593961789.html
Россия готова начать поставки вакцины "Спутник V" на Филиппины
Россия готова начать поставки вакцины "Спутник V" на Филиппины
Посол РФ в Маниле Марат Павлов обсудил с главой минздрава Филиппин Франсиско Дюке возможность применения российской вакцины "Спутник V" на территории... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:33
2021-01-21T10:33
2021-01-21T10:33
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
филиппины
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посол РФ в Маниле Марат Павлов обсудил с главой минздрава Филиппин Франсиско Дюке возможность применения российской вакцины "Спутник V" на территории республики, проинформировал о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) начать поставки препарата сразу после получения от национального регулятора разрешения на его применение, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии."Состоялась беседа посла России на Филиппинах М. Павлова с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дюке в формате ВКС (видео-конференц-связи). Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в обеих странах, а также возможность применения российской вакцины "Спутник V" на территории республики Филиппины", - сказали в посольстве."Глава Минздрава был проинформирован о ходе широкомасштабной вакцинации в России, а также о готовности РФПИ начать поставки российского коронавирусного препарата на Филиппины сразу после получения от национального регулятора разрешения на его чрезвычайное применение", - уточнили в диппредставительстве.Стороны договорились продолжить контакты в рамках двустороннего сотрудничества по коронавирусной тематике.Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Также на рассмотрении регулятора сейчас находится заявка компании AztraZeneca.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, филиппины
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Посол РФ в Маниле
Марат Павлов обсудил с главой минздрава Филиппин
Франсиско Дюке возможность применения российской вакцины "Спутник V
" на территории республики, проинформировал о готовности Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) начать поставки препарата сразу после получения от национального регулятора разрешения на его применение, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
"Состоялась беседа посла России на Филиппинах М. Павлова с министром здравоохранения Филиппин Франсиско Дюке в формате ВКС (видео-конференц-связи). Стороны обсудили эпидемическую ситуацию в обеих странах, а также возможность применения российской вакцины "Спутник V" на территории республики Филиппины", - сказали в посольстве.
"Глава Минздрава был проинформирован о ходе широкомасштабной вакцинации в России, а также о готовности РФПИ начать поставки российского коронавирусного препарата на Филиппины сразу после получения от национального регулятора разрешения на его чрезвычайное применение", - уточнили в диппредставительстве.
Стороны договорились продолжить контакты в рамках двустороннего сотрудничества по коронавирусной тематике.
Ранее сообщалось, что Филиппины рассчитывают приобрести 148 миллионов доз вакцины от коронавируса для вакцинации по меньшей мере 50 миллионов граждан в 2021 году. Филиппинский регулятор ранее получил запрос на лицензирование для экстренного использования российской вакцины "Спутник V". На прошлой неделе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Филиппин одобрило использование вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Также на рассмотрении регулятора сейчас находится заявка компании AztraZeneca.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.