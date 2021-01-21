https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593945611.html

Роскачество предостерегло от покупки вакцин от коронавируса в интернете

Роскачество предостерегло от покупки вакцин от коронавируса в интернете

Покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID-19 можно трактовать, в том числе, и как... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:02

2021-01-21T08:02

2021-01-21T08:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

роскачество

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Покупать вакцину от коронавируса через интернет нельзя ни в коем случае, а нелегальные справки об отсутствии COVID-19 можно трактовать, в том числе, и как преступление, говорится в сообщении Роскачества."Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлениям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вакцины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем случае это просто потеря денег, в худшем – состав преступления", - предупреждает ведомство.Роскачество отмечает, что в России зафиксировали массу фейковых сайтов, на которых мошенники продают якобы вакцину от COVID-19, и предостерегает от таких покупок. "Для желающих вакцинироваться есть масса возможностей - ближе к концу января все россияне получат доступ к отечественной вакцине", - напоминают в организации.Эксперты обращают внимание, что мошенники очень активно продают через интернет и якобы зарубежные вакцины от COVID-19, эксплуатируя таким образом недоверие некоторых граждан к отечественному продукту. "Помните о том, что на территории России есть только отечественная вакцина и никакой другой, все связанные с зарубежными вакцинами предложения являются фейком", - говорится в сообщении."Даже если пользователя не обманут, а он реально получит какую-то "вакцину", никто не может гарантировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для здоровья вещество", - предупреждает Роскачество.Массовая вакцинация населения России от коронавируса началась в понедельник. На портале госуслуг и в мобильном приложении "Госуслуги" в тестовом режиме запущена запись на вакцинацию. На стартовой странице портала необходимо выбрать услугу "Запись на прием к врачу", либо просто кликнуть по баннеру и сразу попасть на форму данного сервиса.С 31 января станет доступна отдельная специализированная форма записи на вакцинацию, для упрощения выбора медорганизации и повышения удобства пользователя, в том числе, при записи на второй этап вакцинации. После прохождения вакцинации гражданину будет предложено вести дневник самонаблюдения на портале госуслуг или в мобильном приложении. Напоминания об этом придут автоматически в установленные дни.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/covid-19-1593899960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, роскачество, общество