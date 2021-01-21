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Эксперт назвал преимущество "Спутника V" перед другими вакцинами
Эксперт назвал преимущество "Спутника V" перед другими вакцинами
Вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор, считает Карлос Сала, эксперт международного... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:13
2021-01-21T03:13
2021-01-21T05:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник V" показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор, считает Карлос Сала, эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату."Кроме того, это инновационный результат", - добавил эксперт.Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". В его состав вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.Вакцина "Спутник V" создана на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", россия, общество
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 янв – РИА Новости.
Вакцина от коронавируса "Спутник V
" показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор, считает Карлос Сала, эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату.
"Нас всегда интересовала стратегия использования различных векторов аденовируса из-за гипотезы большей эффективности (этого метода). И это было продемонстрировано, потому что, сравнивая с вакцинами на той же платформе, результаты оказываются лучше", - сказал он РИА Новости.
"Кроме того, это инновационный результат", - добавил эксперт.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине "Спутник V". В его состав вошли ведущие ученые в области вирусологии, микробиологии, генетики и биотехнологий из Аргентины, Великобритании, Германии, Индии, России, США, Франции, Швеции и Хорватии, которые представляют крупнейшие научные и медицинские центры.
Вакцина "Спутник V" создана на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.