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ЕСПЧ указал Украине на нарушения прав человека во время Евромайдана
ЕСПЧ указал Украине на нарушения прав человека во время Евромайдана
Страсбургский суд указал Украине на нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека в деле, касающемся столкновений во время "евромайдана" на... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:17
2021-01-21T13:19
европейский суд по правам человека
виктор янукович
николай азаров (политик)
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Страсбургский суд указал Украине на нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека в деле, касающемся столкновений во время "евромайдана" на площади Независимости (майдане Незалежности).В поступившем в распоряжении РИА Новости пресс-релизе суда указывается, что "Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имели место: многократные нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, многократные нарушения пунктов 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность), многократные нарушения статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций), нарушение статьи 2 (право на жизнь) и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни)".Как уточнили в ЕСПЧ, дела касались событий вокруг протестов на Майдане в Киеве, а также в других городах Украины, в том числе после разгона протестующих, их задержание, похищение активистов и жестокого обращения с ними, а также связанных с ними разбирательств."Все заявители сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции (титушки)", - говорится в релизе ", - говорится в релизе."Суд, в частности, установил, что власти сознательно применили жестокое обращение и что государство несет ответственность за убийство одного протестующего", - пояснил ЕСПЧ, отмечая, что многие постановления о задержании были произвольными. Суд посчитал, "что власти намеренно пытались сорвать первоначально мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание"."В целом он отметил, что обнаруженные нарушения, по всей видимости, были стратегией со стороны властей. Было также установлено, что расследование событий во многих случаях было неэффективным", - говорится в релизе суда. Как утверждают в ЕСПЧ, Украина должна выплатить части заявителей компенсацию за материальный и моральный вред, а также расходы и издержки - суммы, указанные в соответствующих судебных решениях.Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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европейский суд по правам человека, виктор янукович, николай азаров (политик), киев, украина, в мире

ЕСПЧ указал Украине на нарушения прав человека во время Евромайдана

13:17 21.01.2021 (обновлено: 13:19 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Фурман / Перейти в фотобанкКордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции
Кордоны полиции у площади Независимости в Киеве, где начались столкновения оппозиции и сотрудников милиции - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Фурман
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Страсбургский суд указал Украине на нарушение ряда статей Европейской конвенции по правам человека в деле, касающемся столкновений во время "евромайдана" на площади Независимости (майдане Незалежности).
В поступившем в распоряжении РИА Новости пресс-релизе суда указывается, что "Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имели место: многократные нарушения статьи 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции по правам человека, многократные нарушения пунктов 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и безопасность), многократные нарушения статьи 11 (свобода собраний и ассоциаций), нарушение статьи 2 (право на жизнь) и нарушение статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни)".
Ялта - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 01:10
В Крыму призвали ЕСПЧ привлечь Украину к ответу из-за водной блокады
Как уточнили в ЕСПЧ, дела касались событий вокруг протестов на Майдане в Киеве, а также в других городах Украины, в том числе после разгона протестующих, их задержание, похищение активистов и жестокого обращения с ними, а также связанных с ними разбирательств.
"Все заявители сталкивались с полицией или негосударственными агентами под контролем полиции (титушки)", - говорится в релизе ", - говорится в релизе.
"Суд, в частности, установил, что власти сознательно применили жестокое обращение и что государство несет ответственность за убийство одного протестующего", - пояснил ЕСПЧ, отмечая, что многие постановления о задержании были произвольными. Суд посчитал, "что власти намеренно пытались сорвать первоначально мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание".
"В целом он отметил, что обнаруженные нарушения, по всей видимости, были стратегией со стороны властей. Было также установлено, что расследование событий во многих случаях было неэффективным", - говорится в релизе суда. Как утверждают в ЕСПЧ, Украина должна выплатить части заявителей компенсацию за материальный и моральный вред, а также расходы и издержки - суммы, указанные в соответствующих судебных решениях.
Ялта - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 13:03
ЕСПЧ не стал изучать законность присоединения Крыма к России
Главная киевская площадь - майдан Незалежности - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. Экс-президент заявлял, что не отдавал приказа стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 19.04.2019
19 апреля 2019, 01:34
Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в "замалчивании" вины Украины по делу MH17
 
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