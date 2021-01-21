Украинского замминистра уволили после скандала с полицией
11:20 21.01.2021 (обновлено: 13:26 21.01.2021)
© Фото : @Немілостівий Віталій/FacebookВиталий Немилостивый
© Фото : @Немілостівий Віталій/Facebook
КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Правительство Украины уволило Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил премьер Денис Шмыгаль.
Ранее стало известно, что Немилостивый сел за руль пьяным, нарушил правила дорожного движения и устроил скандал с полицейскими.
"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", — написал Шмыгаль в Telegram.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский также назвал поведение своего заместителя неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа.
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