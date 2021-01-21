https://ria.ru/20210121/ukraina-1593971107.html

Украинского замминистра уволили после скандала с полицией

Украинского замминистра уволили после скандала с полицией

Правительство Украины уволило Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил премьер Денис... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:20

2021-01-21T11:20

2021-01-21T13:26

денис шмыгаль

украина

в мире

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КИЕВ, 21 янв — РИА Новости. Правительство Украины уволило Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил премьер Денис Шмыгаль.Ранее стало известно, что Немилостивый сел за руль пьяным, нарушил правила дорожного движения и устроил скандал с полицейскими."Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, недопустимо. Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно уволили заместителя министра. Должность в кабинете министров Украины — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной", — написал Шмыгаль в Telegram.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский также назвал поведение своего заместителя неприемлемым и подрывающим авторитет представителя исполнительной власти в глазах украинского народа.

https://ria.ru/20200930/donbass-1577997375.html

украина

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денис шмыгаль, украина, в мире