https://ria.ru/20210121/ukraina-1593963452.html

Депутат Рады рассказал о распоряжении не выпускать Медведчука с Украины

Депутат Рады рассказал о распоряжении не выпускать Медведчука с Украины

Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:42

2021-01-21T10:42

2021-01-21T10:42

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

виктор медведчук

луганская народная республика

донецкая народная республика

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Государственная авиационная служба Украины получила распоряжение не выпускать самолеты с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком в Россию, заявил его однопартиец, депутат Верховной рады Илья Кива."Госавиаслужба получила команду "перекрыть" небо для самолетов, которые использует Медведчук для перелетов в Россию", - написал Кива в четверг в своем Telegram-канале.Ранее полпреды самопровозглашенных ДНР и ЛНР в контактной группе сообщили, что республики при посредничестве Медведчука передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц. Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе. Делегация Киева в контактной группе по Донбассу заявила, что спецслужбы дадут оценку передаче граждан Украины из Донбасса Медведчуку.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201229/vaktsina-1591439496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, виктор медведчук, луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, украина, в мире