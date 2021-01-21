https://ria.ru/20210121/udalenka-1593953032.html

Удаленку для студентов московских вузов продлили до 6 февраля

Удаленку для студентов московских вузов продлили до 6 февраля

Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы, говорится в указе мэра, опубликованном... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:22

2021-01-21T09:22

2021-01-21T09:23

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы, говорится в указе мэра, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы."Установить, что до 6 февраля 2021 г. включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", — говорится в указе.В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остается заблокированным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://na.ria.ru/20200325/1569131478.html

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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, образование - общество