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Удаленку для студентов московских вузов продлили до 6 февраля
Удаленку для студентов московских вузов продлили до 6 февраля
Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы, говорится в указе мэра, опубликованном... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:22
2021-01-21T09:22
2021-01-21T09:23
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Студенты московских вузов продолжат обучение в дистанционном формате до 6 февраля, их транспортные карты заблокированы, говорится в указе мэра, опубликованном на сайте мэра и правительства Москвы."Установить, что до 6 февраля 2021 г. включительно для обучающихся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы, продлевается реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации", — говорится в указе.В документе также отмечается, что льготный и бесплатный проезд в городском транспорте для студентов остается заблокированным.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://na.ria.ru/20200325/1569131478.html
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, образование - общество