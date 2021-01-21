https://ria.ru/20210121/ubiystva-1594027731.html

Число убийств в Москве за пять лет снизилось на 37 процентов

Число убийств в Москве за пять лет снизилось на 37 процентов

За прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%, изнасилований - на 27%, сообщил в четверг начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:03

2021-01-21T16:03

2021-01-21T16:03

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

олег баранов

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. За прошедшие пять лет число убийств в Москве сократилось на 37%, изнасилований - на 27%, сообщил в четверг начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов."За прошедшие пять лет отмечается устойчивая динамика сокращения регистрации таких основных видов преступлений, как убийства (на 37%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 32%), изнасилования (на 27%), кражи (на 33%)", - сказал Баранов в рамках расширенной коллегии главка по итогам 2020 года.Квартирные кражи за это время стали регистрироваться на 77% реже, машины стали угонять на 78% меньше (речь идет именно о кражах, а не о случаях, когда машину угоняют, чтобы "покататься" и бросить).Разбойные нападения фиксируются на 67% меньше, грабежи - на 66%.

https://ria.ru/20210121/terrorizm-1594005019.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), олег баранов, москва, происшествия