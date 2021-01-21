https://ria.ru/20210121/tyva-1593968133.html
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:04
2021-01-21T11:04
2021-01-21T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ - 0,3%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,4% зафиксирован в Москве, на Алтае, в Адыгее, Ингушетии, Томской области, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Марий Эл, Кемеровской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/zarazhenie-1593870265.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика тыва