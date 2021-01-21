https://ria.ru/20210121/tyva-1593968133.html

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшими темпами роста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:04

2021-01-21T11:04

2021-01-21T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика тыва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Туве - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,2%, 2. Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Костромская область, Чукотский автономный округ - 0,3%", - говорится в сообщении.Темп прироста в 0,4% зафиксирован в Москве, на Алтае, в Адыгее, Ингушетии, Томской области, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Марий Эл, Кемеровской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/zarazhenie-1593870265.html

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика тыва