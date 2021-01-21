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Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
В Россию за январь — ноябрь 2020 года прибыли всего 5,2 миллиона иностранцев , что на 70,2% ниже, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:16
2021-01-21T03:16
2021-01-21T11:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. В Россию за январь — ноябрь 2020 года прибыли всего 5,2 миллиона иностранцев , что на 70,2% ниже, чем за аналогичный период 2019-го, сообщили РИА Новости в МВД.Как уточнили в ведомстве, чаще всего в Россию приезжали граждане из стран СНГ, на долю европейцев пришлось 7,3 процента. "На граждан других стран приходится 12,4 процента от миграционного потока", — добавили в МВД.Почти половина (44 процента) иностранцев прибыли с частными целями, по работе страну посетили 24 процента приезжих.Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила международное пассажирское авиасообщение. Исключение сделали только для вывозных, почтовых, санитарных и некоторых других рейсов. С августа полеты начали постепенно восстанавливаться. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, на Кубу, в Эфиопию, на Сейшельские острова и в некоторые другие страны. С 27 января также возобновится авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
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